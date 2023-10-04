Азербайджан заявил о легитимности арестов экс-руководителей Карабаха
Министерство иностранных дел Азербайджана считает недопустимым подвергать сомнению легитимность действий власти, связанных с арестом экс-руководителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщили на сайте ведомства.
В МИД подчеркнули, что Армения демонстрирует незаинтересованность в мире, выдвигая необоснованные иски против азербайджанской стороны. Арест экс-руководителей Карабаха служит восстановлению справедливости, подчеркнули в ведомстве.
«Подвергать сомнению легитимность этих шагов недопустимо», - говорится в сообщении.
Ранее МИД Армении выступил с заявлением, осуждающим аресты лидеров Нагорно-Карабахской Республики. На прошлой неделе власти Азербайджана сообщили о задержании бывшего министра иностранных дел и бывшего помощника президента Карабаха Давида Бабаяна, а также об аресте экс-главы правительства республики Рубена Варданяна.
Супруга Варданяна ранее сообщила, что узнала о задержании мужа из азербайджанских СМИ. Она отметила, что не может связаться с мужем.