10 февраля 2025, 16:02

Азербайджан запретил въезд Николаю Валуеву

РИА «Новости»
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Депутату Госдумы и бывшему боксеру Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде.

«Оскорбительные и полные угроз заявления Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы», - заявил представитель дипломатического ведомства.

Предположительно, причиной стало резкое заявление депутата в Telegram-канале из-за закрытия «Русского дома» в Баку. Парламентарий призвал присмотреться к азербайджанским диаспорам в России, заявив, что они «не про культурный обмен, скорее, про деньги, и очень большие».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что Россия планирует урегулировать с Азербайджаном вопрос работы Россотрудничества, в том числе на уровне глав государств, если это потребуется. Он добавил о желании Кремля вести диалог с соседней страной, руководствуясь добрыми традиционными отношениями.

Госдума РФ Международные отношения Россия Азербайджан
10 февраля 2025, 16:23
Опасность для мира увидели в идее Трампа о «Железном куполе» над США
U.S. Department of Defense
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Мировому сообществу необходимо разработать механизм для запрета размещения любых видов вооружений в космосе на фоне планов США о разработке новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он пояснил, что новая американская система предусматривает развертывание средств перехвата аэрокосмического базирования. Другими словами, часть новой системы ПРО американцы выведут на орбиту.

«Как никогда актуально начало разработки международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия в космическом пространстве», - заявил Рябков.

Дипломат добавил, что поведение США угрожает всем действующим международным правилам о нераспространении ядерного оружия.

В конце января новый глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность военных по созданию новой системы противоракетной обороны , покрывающей всю территорию США по аналогии с израильской системой защиты «Железный купол». Он подчеркнул, что старт работам даст президент Дональд Трамп после подписания новых указов, регулирующих работу Министерства обороны на ближайшее время.

Мировому сообществу необходимо разработать механизм для запрета размещения любых видов вооружений в космосе на фоне планов США о разработке новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

США Россия Оружие МИД РФ Космос
10 февраля 2025, 15:40
Мужчина напал на стюардессу и выпрыгнул из самолета перед вылетом из Парижа в Мадрид
Global Look Press
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Пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом из Парижа в Мадрид. Об этом сообщило издание PYOK.

По данным издания, буйного пассажира поймали в аэропорту Париж-Орли вечером 7 февраля. Мужчина должен был вылететь в Мадрид на рейсе IB578 испанской авиакомпании Iberia.

Когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, дебошир встал со своего места и направился в переднюю часть самолета, где попытался открыть аварийный выход. Его хотела остановить бортпроводница, но он напал на нее и выпрыгнул из самолета на высоте три с половиной метра.

Нарушителя задержали сотрудники служб аэропорта. Причины поступка пассажира и состояние пострадавшей от него сотрудницы экипажа издание не уточнило. Из-за происшествия на борту рейс в Испанию вылетел только спустя пять часов.

«Затем трехлетний самолет пришлось вывести из эксплуатации на короткий период. Разрешение на полет ему дали на следующий день», - уточнили в PYOK.

На прошлой неделе 64-летнего пьяного дебошира, прилетевшего в Сочи из Нижнего Новгорода, задержали и привлекли к административной ответственности. Мужчина матерился в адрес экипажа и чем-то размахивал, не обращая внимания на замечания.

Париж Самолеты Мужчины Авиакомпании Франция
10 февраля 2025, 14:45
Власти Латвии пригрозили за несколько часов закрыть границу с Россией
РИА «Новости»
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Латвийцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, так как государственная граница с востока может быть закрыта в течении нескольких часов. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис в эфире радиостанции LSM.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», - сказал он.

При этом большая часть жителей Латвии выступает против запрета на поездки в Россию.

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что более 20 тысяч местных жителей за последнее время заинтересовались механизмом переезда в Россию. В прошлые годы, по его словам, таких заявок было всего несколько тысяч.

Белоруссия Латвия Запреты Россия
10 февраля 2025, 14:27
Рябков подтвердил контакты с США по линии внешнеполитических ведомств
РИА «Новости»
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Россия и США поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств, но раскрывать подробности нет смысла. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет», - отметил он.

Замминистра также добавил, что графика контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но с течением времени могут возникнуть договоренности и на этот счет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть заявления Трампа о телефонном разговоре с Путиным. Глава Белого дома утверждал, что у него есть конкретный план по урегулированию ситуации на Украине.

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