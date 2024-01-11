Азербайджан выступил против делимитации границы с Арменией по картам 1970-х годов
Азербайджан не согласен с предложением Армении по делимитации границы двух стран на основании карт 1970-х годов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на азербайджанского президента Ильхама Алиева.
«Если говорить о политических основах, то за точку отсчета следует взять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это политическая методология», - сказал он.
Однако по словам Алиева, при выборе хронологической методологии следует работать только с картами начала XX века. Президент призвал создать экспертные группы, которые определят границу, поскольку на данный момент она имеет условный характер.
В конце декабря глава МИД Азербайджана не исключил, что встретится с армянским коллегой на границе двух стран. Он напомнил, что делимитационные комиссии неоднократно проводили там встречи.