Азербайджан выразил готовность участвовать в переговорах с Арменией и ЕС
Азербайджан согласился принять участие в переговорах в трехстороннем формате с Арменией и ЕС. Об этом заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в соцсети X (ранее Twitter).
«Азербайджан готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан - Армения - ЕС в Брюсселе в скором времени», - указал он.
Президент Ильхам Алиев отказался приехать на пятистороннюю встречу в Гранаде. По информации СМИ, такое решение лидер страны принял в связи со сложившейся атмосферой - ряд французских высокопоставленных лиц поддержали Армению. При этом Алиев может согласиться участвовать в трехсторонней встрече, если формат ЕС - Азербайджан - Армения будет возрожден.
Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция согласилась подписать договор с Арменией на поставку военной техники. По ее словам, такое решение поможет защитить регион.
Во время саммита в Гранаде глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Армении и Азербайджану. Он попросил страны взаимно признать свою территориальную целостность.