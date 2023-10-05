Азербайджан выразил готовность участвовать в переговорах с Арменией и ЕС

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«Азербайджан готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан - Армения - ЕС в Брюсселе в скором времени», - указал он.

Президент Ильхам Алиев отказался приехать на пятистороннюю встречу в Гранаде. По информации СМИ, такое решение лидер страны принял в связи со сложившейся атмосферой - ряд французских высокопоставленных лиц поддержали Армению. При этом Алиев может согласиться участвовать в трехсторонней встрече, если формат ЕС - Азербайджан - Армения будет возрожден.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция согласилась подписать договор с Арменией на поставку военной техники. По ее словам, такое решение поможет защитить регион.

Во время саммита в Гранаде глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Армении и Азербайджану. Он попросил страны взаимно признать свою территориальную целостность.