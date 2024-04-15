Азербайджан вернул на родину почти всех задержанных военнослужащих Армении

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению», - процитировало Мамедова агентство APA.AZ.

Суд рассматривает иск Армении по обвинению Азербайджана в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Как утверждает заместитель министра иностранных дел, задержание армян, которые еще остаются в Азербайджане, с расовой дискриминацией никак не связано. По его словам, с ней не имеют ничего общего и обвинения Армении в насильственном выселении ее жителей.

Эльнур Мамедов заверил, что Азербайджан «серьезно относится к этим претензиям» и сотрудничает с армянской стороной ради обеспечения «прозрачности, взаимного доверия».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал два важных пункта мирного договора, по которым пока не удалось договориться с Азербайджаном.