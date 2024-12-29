29 декабря 2024, 20:59

Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян в стране

РИА «Новости»
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Руководство Азербайджана изменило сроки временного пребывания граждан России на территории государства. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года, постановление опубликовал сайт правительства республики.

Не имеющие азербайджанского гражданства россияне, приезжающие в страну в безвизовом порядке, смогут находиться там не более 90 дней в течение одного календарного года. Документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Такую меру азербайджанские власти приняли в ответ на ужесточение миграционной политики со стороны России. В августе президент Владимир Путин подписал закон о сокращении срока пребывания иностранцев без виз до 90 дней. Нововведение вступит в силу с 1 января.

Ранее Россия и Китай ведут переговоры об упрощении визового режима для туристов. По данным Российского союза туриндустрии, на стадии подписания уже находится проект документа о безвизовых групповых поездках. Если документ примут, групповые поездки для россиян станут безвизовыми уже в 2025 году.

Визы Россия Азербайджан
29 декабря 2024, 19:17
Выжившая в авиакатастрофе в Муане стюардесса заговорила
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Одна из выживших в авиакатастрофе с Boeing в Южной Корее пришла в себя в отделении интенсивной терапии и уже может говорить, несмотря на множественные переломы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, речь идет о 33-летней стюардессе по фамилии Ли.

«Когда проснулась, меня уже спасли», - сказала она медикам в больнице.

Руководитель медицинского учреждения сообщил, что женщину не стали расспрашивать о деталях аварии, так как это могло бы нанести ей вред. Он также отметил, что стюардесса может разговаривать и не потеряла память. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей, так как возможны различные осложнения, включая паралич.

Вторая выжившая - 25-летняя бортпроводница Ку - пострадала от травм головы и лодыжки. Ее состояние оценивается как стабильное. В данный момент она проходит лечение в медицинском центре Асан, расположенном на востоке Сеула.

Ранее южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров рухнувшего в Муане самолета. На борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, совершавшего рейс по маршруту Бангкок - Муан, находился 181 человек, включая пятерых детей.

В связи с крушением Boeing в Южной Корее объявили семидневный национальный траур. В разных городах страны будут организованы траурные залы, где люди смогут почтить память погибших.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 17:35
Турист погиб на египетском курорте из-за нападения акулы
Unsplash
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В Красном море, у побережья курортного города Марса-Алам, турист погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта.

«Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб», - отметили в ведомстве.

Нападение акулы произошло за пределами зоны для плавания. Как рассказали РИА «Новости» в Генеральном консульстве в Хургаде, никто из россиян не пострадал. Погибший и пострадавший - итальянцы.

Ранее акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти спустя день после свадьбы. ЧП произошло на Нью-Провиденс, она приехала на отдых вместе с семьей.

Египет Акулы
29 декабря 2024, 17:00
Лавров пригрозил США и НАТО решительным военно-техническим ответом на провокации
РИА «Новости»
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Белый дом и НАТО в случае создания новых ракетных угроз получат от России отпор в виде военно-технических контрмер. Об этом РИА «Новости» рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Дипломату задали вопрос, возможно ли при нынешнем положении дел повторение «двойного решения НАТО». Лавров отказался рассуждать о том, как принимают решения в альянсе, и что происходит в головах у руководителей блока. Он подчеркнул, что Россия готова к любому возможному повороту событий.

«В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», - добавил министр.

По его словам, Россию заинтересует только комплексная работа для снижения конфликтного потенциала, в том числе устранение первопричин противоречий в вопросах безопасности. В качестве примера он напомнил о расширении НАТО на восток.

Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник предположил, что украинские власти могут согласиться на несвязанные с НАТО гарантии безопасности и провести переговоры. По его мнению, для того союзникам потребуется четко прописать, какими средствами они будут помогать защищать страну.

США Сергей Лавров НАТО МИД РФ
29 декабря 2024, 15:30
Недельный траур объявили в Южной Корее из-за крушения самолета
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в стране семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета в Муане. Его заявление опубликовала пресс-служба офиса премьера Кореи.

«Правительство объявляет с сегодняшнего дня по 4 января национальный семидневный траур. В рамках него будут организованы траурные залы в аэропорту Муана, Сеуле, Кванджу, Чолла-Намдо и еще 17 регионах для выражения соболезнований», - говорится в сообщении.

Все государственные учреждения, учреждения местных властей и министерства приспустят государственные флаги, а госслужащие наденут траурные ленты, чтобы почтить память погибших.

Ранее стало известно, что пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане.

Аэропорт в Муане предупреждал экипаж Boeing о риске столкновения с птицами.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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