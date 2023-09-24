Азербайджан создал правительственную рабочую группу по вопросам присоединения Карабаха

Читайте нас в:

По мнению Гаджиева, сейчас значительно увеличились шансы на мир между Азербайджаном и Арменией.

«Карабах был пороховой бочкой и самой милитаризованной зоной в мире, но теперь это в прошлом», - указал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время дискуссии в рамках ГА ООН заявил, что миротворцы будут всесторонне способствовать налаживанию мирной жизни и «укреплению доверия» в Нагорном Карабахе.

Согласно информации министерства обороны , в расположении российских миротворцев остаются более 800 мирных жителей, среди которых 436 - дети. Для жителей организовали безопасное размещение, они полностью обеспечены питанием. Нуждающимся также оказали медицинскую помощь.