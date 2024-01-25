Азербайджан решил выйти из Совета Европы
Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend, страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.
Причиной стало решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Власти Азербайджана увидели в этом попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс страны.
Поведение ПАСЕ назвали позорным и обвинили в попытке говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Государство не намерено мириться с таким несправедливым и предвзятым отношением.
«Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы не утверждать полномочия азербайджанской делегации», - уточнили журналисты.
В ассамблее решились на «провокационный шаг», отказывая признавать полномочия государства. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. Но отношение организации к республике обострилось еще раньше. Осенью 2023 года ПАСЕ транслировала однобокую позицию и обвинила Азербайджан в насильном изгнании армян из Нагорного Карабаха, сообщил сайт kp.ru.
Ранее ПАСЕ призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году. МИД России заявил о никчемности ассамблеи после такого заявления. Легитимность глав государств определяет воля граждан, а не «заказные заключения международных организаций».
Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend , страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.