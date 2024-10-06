06 октября 2024, 12:23

Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов

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Армения должна отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщили на сайте азербайджанского МИД.

Министерство выступило с таким заявлением после принятия итогового документа на саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). Азербайджан обвинил Армению в продвижении норм, направленных против территориальной целостности и суверенитета страны.

«Попытки Армении навязать международному сообществу свои фейковые нарративы провалились даже в формате, где Азербайджан не является членом», - заявили дипломаты.

Запад пытается склонить Армению к затягиванию переговоров с Азербайджаном, считает директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, западные страны хотят направить в регион военных «де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской».

Армения Азербайджан
06 октября 2024, 12:36
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
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Явка на референдуме о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%. В таком случае по закону он считается состоявшимся, сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

По состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) бюллетени получили 51,77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

«Следующая оперативная информация будет представлена в 16:05 часа (14:05 по московскому времени)», - уточнили в ЦИК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что АЭС в республике должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи на референдуме. Глава государства назвал непростым вопрос возведения станции и призвал его проанализировать.

Казахстан Строительство АЭС Референдум
06 октября 2024, 10:37
«Моссад» обманом заставил членов «Хезболлы» брать пейджеры двумя руками
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Израильская службы разведки «Моссад» с 2022 года года готовилась к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Об этом сообщила газета Washington Post.

В течение девяти лет израильские разведчики занимались прослушиванием боевиков «Хезболлы» с помощью раций. В отличие от пейджеров, заминированные рации «Моссад» начал внедрять еще в 2015 году. В них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.

Израильские разведчики могли подорвать рации раньше, но решили реализовать новую идею. Они разработали и внедрили в ливанское движение пейджеры, на которых для расшифровки сообщений необходимо зажать кнопки сразу двумя руками. Эти действия активировали вшитую в устройства взрывчатку, отметило издание.

Источники газеты объяснили, что отыскать взрывное устройство в маленьких пейджерах было сложно даже в разобранном состоянии.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад признался, что отдел по борьбе с Израилем в стране возглавлял агент «Моссада». Иранский экс-лидер заявил об этом после сообщений о ликвидации гендиректора «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла» Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 08:15
Экс-президент Индонезии охарактеризовала Путина одной фразой
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин показал себя как сильный глава государства. Об этом РИА «Новости» заявила бывший лидер Индонезии Мегавати Сукарнопутри.

Она рассказала, что знакома с Путиным «с тех пор, как тот был членом правительства Санкт-Петербурга».

«Я вижу во Владимире Путине лидера, твердо стоящего на своих принципах и уверенного в себе», - объяснила экс-президент.

Сукарнопутри добавила, что гордилась полученной в 2021 году от российского лидера Звездой Дружбы.

Благодаря укреплению партнерства России и Индонезии в 2001–2004 годах расширилось их экономическое и оборонное сотрудничество. Сукарнопутри подчеркнула, что на посту президента она подписала в 2003 году декларацию об укреплении оборонной системы Индонезии путем закупки самолетов «Сухой» и другой военной техники».

Ранее ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить уровень доверия россиян к Путину. Результаты исследования показали, что работу главы государства одобрили 73,6% опрошенных. Доверие российскому лидеру выразили более 77% респондентов.

Индонезия Владимир Путин
06 октября 2024, 07:29
России пять раз высокомерно отказали в выступлениях на Форуме ОБСЕ
Global Look Press
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Председательство Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять раз отказалось приглашать высокопоставленных докладчиков из России, которые могут изложить позицию страны. Об этом РИА «Новости» заявила и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она назвала ситуацию на ФСОБ в этом году «крайне нестабильной», и объяснила, что в организации ущемляли российские интересы.

«Мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», - объяснила Жданова.

Зимой председательствовал Кипр, а весной и летом - Хорватия, отметила дипломат. По ее словам, студентам из России запретили подключиться к заседаниям в качестве слушателей, хотя такой возможностью пользуются другие страны.

В результате российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний в летнем триместре. Жданова добавила, что дипломаты не могут нормально работать в условиях ущемления интересов государства.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия готова к нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ. В этом вопросе мяч находится на стороне Запада, заключил он.

Дипломатия ОБСЕ Кипр Россия

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