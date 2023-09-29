Азербайджан подтвердил задержание Мнацаканяна на КПП «Лачин»
Госпогранслужба Азербайджана 29 сентября подтвердила задержание бывшего главы Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Левона Мнацаканяна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На пропускном пункте „Лачин“ на госгранице <…> при попытке перехода из Азербайджана в направлении Армении был задержан Левон Мнацаканян », - указали пограничники.
Экс-министра обороны НКР доставили в Баку и передали «соответствующим органам для принятия соответствующего решения».
До этого в Азербайджане арестовали государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он пытался уехать в Армению. Политику грозит до 14 лет тюрьмы по обвинению в финансировании терроризма.
В свою очередь армянская сторона потребовала от Азербайджана информации о местонахождении и состоянии Варданяна. Республика обратилась с данным запросом в ЕСПЧ.