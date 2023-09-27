Азербайджан подтвердил задержание экс-министра Нагорного Карабаха Варданяна
Занимавшего пост государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению через контрольно-пропускной пункт «Ланчин». Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.
В ведомстве заявили, что политика задержали в среду, 27 сентября, благодаря бдительной работе военных.
«Задержан незаконно прибывший на территорию страны Рубен Карленович Варданян 1968 года рождения, занимавший должность так называемого „государственного министра Нагорно-Карабахской Республики“», - говорится в сообщении.
Задержанного доставили в Баку, где передали государственным органам для принятия процессуального решения.