Азербайджан по техническим причинам остановил поставки газа в Болгарию

«Ожидается, что поставки будут восстановлены с 11 января», - сообщили в компании.

Перерыв в поставках не привел к дополнительным затратам на покупку замещающего ресурса, отметили в «Булгаргаз ЕАД». Между Болгарией и Азербайджаном заключено соглашение на поставку более одного миллиарда кубометров газа в год. В компании отметили, что эта ситуация подтверждает важность диверсификации источников голубого топлива и маршрутов поставок.

В декабре 2024 года Болгария опровергла слухи об прекращении транзита российского газа. «Булгаргаз» заявила, что транзит газа из России через территорию страны из-за проблем с оплатой допустят лишь в крайнем случае.