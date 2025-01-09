09 января 2025, 21:32

Азербайджан по техническим причинам остановил поставки газа в Болгарию

РИА «Новости»
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Поставки газа из Азербайджана в Болгарию приостановят по техническим причинам. Об этом сообщила на сайте газораспределительная компания «Булгаргаз ЕАД».

«Ожидается, что поставки будут восстановлены с 11 января», - сообщили в компании.

Перерыв в поставках не привел к дополнительным затратам на покупку замещающего ресурса, отметили в «Булгаргаз ЕАД». Между Болгарией и Азербайджаном заключено соглашение на поставку более одного миллиарда кубометров газа в год. В компании отметили, что эта ситуация подтверждает важность диверсификации источников голубого топлива и маршрутов поставок.

В декабре 2024 года Болгария опровергла слухи об прекращении транзита российского газа. «Булгаргаз» заявила, что транзит газа из России через территорию страны из-за проблем с оплатой допустят лишь в крайнем случае.

Газ Болгария Топливо Азербайджан
09 января 2025, 20:28
Суд в Цуге не сможет продлить мораторий на банкротство Nord Stream после 9 мая
РИА «Новости»
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Швейцарский суд «в принципе» не сможет продлить мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток — 2» после 9 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

Швейцарский суд «в принципе» не сможет продлить мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток - 2» после 9 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник.

Суд в Цуге, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, в порядке исключения продлил до 9 мая мораторий на реструктуризацию долгов компании. Источник агентства отметил, что суд не сможет провести эту процедуру еще раз.

«В принципе, нет», - говорится в сообщении.

В декабре правительство США ввело новые санкции против ряда российских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока - 2», включая оператора Nord Stream 2 AG. Штаты выступают против газопровода, считая его не энергетическим, а геополитическим проектом, посредством которого Россия хочет шантажировать Европу.

Газопровод Северный поток — 2 Суд Россия
09 января 2025, 14:56
Медведев: Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое предположение в разговоре с РИА «Новости» сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ», - подчеркнул Медведев.

По его словам, это возможно на фоне недавних высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения является «фашистским государством».

Заместитель председателя Совбеза также допустил, что Пашинин напрямую обратится к Европейскому союзу за помощью, так как содружество любит помогать деньгами и оружием «кандидатам в рай» и обладает «украинским опытом».

Армянское правительство ранее в четверг одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Армения Дмитрий Медведев ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев
09 января 2025, 14:49
В офис премьера Бельгии прислали письма со стрихнином
Global Look Press
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Сотрудницу офиса премьера Бельгии Александера де Кроо госпитализировали с отравлением после того, как она вскрыла пришедшее на работу письмо со стрихнином. Об этом сообщило издание Politico.

Само происшествие случилось еще в конце ноября, но сообщили о нем только сейчас, когда стали известны результаты анализов.

Ранее жительница Бразилии отравила сестер и племянников рождественским кексом, в который добавила мышьяк. Примечательно, что ее муж умер в сентябре. Правоохранительные органы хотят провести эксгумацию тела, чтобы выяснить причину смерти мужчины. Эксперты исключили версию случайного отравления, поскольку предельно допустимую концентрацию яда превысили в 2,7 тысячи раз. Женщину взяли под стражу и предъявили обвинение.

Бельгия Больницы
09 января 2025, 14:07
Сроки открытия трассы Rail Baltica для «защиты от России» сдвинусь из-за инфляции
Unsplash
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Срок открытия железнодорожной трассы Rail Baltica, которую строят «для защиты Прибалтики от России», сдвинулся на 2030 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сроки запущенного еще в 2010 году проекта перенесли из-за инфляции - ее темпы в странах Балтии превысили 20%. По информации издания, прогнозируемые расходы резко возросли с 5,8 миллиарда евро до 15,3 миллиарда. Большую часть трат не удалось покрыть ассигнованиями, и к октябрю дефицит бюджета на возведение железнодорожного полотна достиг 10 миллиардов евро.

Аналитики сомневаются в том, что даже при увеличении финансирования строителям удастся реализовать все запланированные участки железной дороги, добавило агентство.

Ранее газета The Telegraph предположила, что в случае прямого конфликта НАТО с Россией Rail Baltica поможет альянсу перебросить войска. Железная дорога будет связывать столицы стран Балтии с Варшавой. Гендиректор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс не исключил, что само существование трассы станет сдерживающим фактором.

Инфляция Балтийское море

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