«Формат переговоров может быть любой. Важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. (…) По мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа», - объяснил он.

Байрамов рассказал, что во время встречи в Тегеране в формате «3 3» он смог обсудить нормализацию отношений с коллегой из Армении Араратом Мирзояном. При этом их диалог не предусматривали, но политики говорили на протяжении 40 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение России организовать переговоры по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном осталось на этапе обсуждения. По его словам, серьезных продвижений по этому вопросу пока нет.