04 ноября 2023, 21:33

Азербайджан передал Армении свои предложения по миру — Байрамов

РИА «Новости»
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Азербайджан подтвердил готовность к переговорам с Арменией и ждет ее ответа на свои предложения по миру. Об этом сообщил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на брифинге по результатам переговоров с коллегой из Германии Анналеной Бербок, его слова передало агентство «Интерфакс».

«Формат переговоров может быть любой. Важно понимать, что это вопрос между Азербайджаном и Арменией. (…) По мирному договору мы передали армянской стороне свои очередные предложения и сейчас ждем от них ответа», - объяснил он.

Байрамов рассказал, что во время встречи в Тегеране в формате «3 3» он смог обсудить нормализацию отношений с коллегой из Армении Араратом Мирзояном. При этом их диалог не предусматривали, но политики говорили на протяжении 40 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение России организовать переговоры по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном осталось на этапе обсуждения. По его словам, серьезных продвижений по этому вопросу пока нет.

Армения Азербайджан
04 ноября 2023, 22:26
Почти 60 человек задержали в Берлине на акции в поддержку Палестины
pxhere.com
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Правоохранители задержали 59 человек во время пропалестинской демонстрации. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

По данным издания, активисты нарушили правила проведения манифестации. Они размещали антисемитские плакаты, многих заподозрили в подстрекательстве к мятежу и разжигании ненависти.

Одна из протестующих напала на журналиста, еще один активист угрожал представителю СМИ расправой. Все это стало поводом для задержаний. По оценкам полиции, участниками акции в поддержку Палестины стали 8,5 тысячи человек.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ объявил о проведении контртеррористической операции «Железные мечи». Позже израильские военные сообщили о полной блокаде сектора Газа.

Президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировки сотен тысяч мирных жителей палестинского анклава ничем нельзя оправдать. Он добавил, что власти Израиля начали мстить ХАМАС по принципу коллективной ответственности.

Полиция Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 21:42
«Хезболла» ударила по Израилю новой мощной ракетой — СМИ
РИА «Новости»
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Шиитское ливанское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля мощную ракету, которая не использовалась ранее в атаках. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный ливанский источник.

«Группировка („Хезболла“ - прим. ред.) выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. <…> Она поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш», - рассказал агентству неназванный источник, знакомый с ситуацией.

В ответ на атаку «Хезболлы» израильские самолеты поразили объекты движения ливанской группировки.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла не исключил вероятность широкомасштабной войны с Израилем. Генсек движения отметил, что «Хезболла» рискует не напрасно, они оттянули треть израильской армии от сектора Газа на границу с Ливаном.

Насрулла в своем выступлении заявил, что ситуация в Палестине из-за действий Израиля в последние годы была очень жесткой , а мир закрывал на это глаза. Генсек поприветствовал иракские и йеменские силы, которые предпринимают действия в защиту палестинцев в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
04 ноября 2023, 21:06
«Денег не дадут». Раскрыта истинная цель визита фон дер Ляйен в Киев
РИА «Новости»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила украинскую столицу исключительно ради пиара и собственной выгоды. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Никаких денег не дадут. <…> Ну, надо приехать, поддержать парня этого, Зеленского», - сказал он.

Соскин предположил, что в скором времени политик перестанет возглавлять ЕК, поэтому это ее «последний акт». Визит в Киев фон дер Ляйен был выгоден с точки зрения карьерного будущего и собственных амбиций.

Глава Еврокомиссии убеждала украинцев в том, что вступление их страны в ЕС не за горами. Однако реальность далека от обещаний европейцев.

Ранее фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. Он будет касаться новых запретов на импорт и экспорт. При этом ЕС уже потерял 1,5 триллиона долларов из-за попыток надавить на РФ.

Еврокомиссия Киев Украина Урсула фон дер Ляйен
04 ноября 2023, 19:45
Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Pxhere
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Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. Новые запреты на импорт и экспорт», - написала она.

Чиновница добавила, что будет ужесточен потолок цен на нефть и меры по обходу санкций. При этом по самым «скромным подсчетам» общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.

Ранее санкционный список против России расширили США. В него вошли почти 200 российских организаций и около 40 связанных с Россией физлиц. Но Штаты не дождутся стратегического поражения России. Страна научилась успешно справляться с ограничениями.

Санкции Россия Евросоюз

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