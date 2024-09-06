Азербайджан отказался включаться в антироссийскую санкционную кампанию

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заявил он в ходе выступления на Международном форуме в итальянском Черноббио.

В конце августа российский президент Владимир Путин посетил Баку, где провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран по итогам встречи подписали три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере пищевой безопасности и здравоохранения.

Также в ходе своего визита Путин обсудил с Алиевым конфликт между Азербайджаном и Арменией. Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать делимитации и демаркации границ между государствами. Он подчеркнул, что стабильный мир на Южном Кавказе отвечают интересам народов.