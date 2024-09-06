06 сентября 2024, 15:22

Азербайджан отказался включаться в антироссийскую санкционную кампанию

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Власти Азербайджана не намерены вводить санкции против России. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, его слова привело РИА «Новости».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заявил он в ходе выступления на Международном форуме в итальянском Черноббио.

В конце августа российский президент Владимир Путин посетил Баку, где провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран по итогам встречи подписали три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере пищевой безопасности и здравоохранения.

Также в ходе своего визита Путин обсудил с Алиевым конфликт между Азербайджаном и Арменией. Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать делимитации и демаркации границ между государствами. Он подчеркнул, что стабильный мир на Южном Кавказе отвечают интересам народов.

Санкции Азербайджан
06 сентября 2024, 11:34
«Топовый троллинг». В Британии отреагировали на слова Путина о Харрис
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен похвалил президента России Владимира Путина за шутку о кандидате в американские лидеры Камале Харрис. Политик высказался в соцсети Х.

«Топовый троллинг», - написал он.

Накануне в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин оценил смех Харрис и назвал его заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в президенты США все хорошо, заявил российский лидер.

После слова Путина официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «всех влюбиться в смех Харрис». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал, что кандидату в президенты США придется объясниться после заявления российского лидера.

Путин на ВЭФ также высказался о предстоящем голосовании в Соединенных Штатах. Россия уважительно отнесется к выбору американского народа, подчеркнул глава государства.

США Россия Владимир Путин Камала Харрис
06 сентября 2024, 07:34
Правительство Японии направило протест Белоруссии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Японское правительство направило протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном Масатоси Наканиси, которого в республике назвали «агентом японской спецслужбы». Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек кабмина азиатской страны Есимаса Хаяси, чьи слова привело РИА «Новости».

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», - рассказал он.

Правительство продолжит предоставлять необходимую поддержку для защиты интересов японцев, добавил Хаяси.

Телеканал «Беларусь 1» на этой неделе сообщил о задержании поданного Японии по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, мужчина активно сотрудничает со следствием и дает показания. Обвиняемого содержат в изоляторе КГБ. Предположительно, задержанный собирал и передавал данные о белорусской военной структуре спецслужбе Японии.

Шпионаж Белоруссия Япония
06 сентября 2024, 05:57
Захарова уличила Запад в обмане после его санкций против Северной Кореи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Западные страны, инициируя бессрочные ограничения против Северной Кореи, обманули мировое сообщество. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

«Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе», - заявила дипломат на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам Захаровой, теперь стало ясно, что санкции направили против людей. Она отметила, что «бессрочность» решения по ограничениям против КНДР указывает на пересмотр этих мер только после повторного голосования в Совете безопасности ООН.

Ранее Захарова заявила, что оценивать план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине можно только тогда, когда политик одержит победу на выборах. По мнению дипломата, стремление Трампа завершить украинский кризис является показателем его адекватности.

Северная Корея Мария Захарова Санкции Запад Владивосток МИД РФ ООН ВЭФ-2024
06 сентября 2024, 03:45
Глупостью двойных стандартов назвали в Финляндии отказ от запуска рабочей нитки СП
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил европейских лидеров в политике двойных стандартов за отказ запускать рабочую нитку «Северного потока». Так он прокомментировал в социальной сети X слова президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

«Глупость двойных стандартов европейских лидеров», - написал финский профессор.

Он прикрепил ролик с фрагментом выступления Путина на ВЭФ, где он назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода на дне Балтийского моря.

Российский лидер отметил, что германская сторона могла бы договориться с РФ и получать по этой ветке газ. Но они этого не делают.

Германия Финляндия Россия Владимир Путин Северный поток ВЭФ-2024

Новости по теме