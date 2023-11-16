Азербайджан отказался участвовать в предложенной США встрече глав МИД

«Такой односторонний подход США может привести к потери ими роли посредника (в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - прим. ред.). Важно отметить, что в таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи», - указали в дипведомстве.

Азербайджан также посчитал невозможными визиты высокопоставленных лиц США в страну из-за позиции Вашингтона.

В Госдепе заявили о приостановке оказания военной и иной помощи Азербайджану, писал ТАСС. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что ее не будет, пока нормализации двусторонних отношений не достигнет прогресса на переговорах о мире с Арменией.

Ранее власти США предложили заменить российских миротворцев в Карабахе. Евросоюз в свою очередь допускал усиление миссии в Армении из-за угрозы со стороны Азербайджана.