Азербайджан отказался участвовать в предложенной США встрече глав МИД
Азербайджан отказался участвовать во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США. Такое заявление сделали в МИД страны, написал ТАСС. Американская сторона предлагала провести переговоры в Вашингтоне 20 ноября.
«Такой односторонний подход США может привести к потери ими роли посредника (в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - прим. ред.). Важно отметить, что в таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи», - указали в дипведомстве.
Азербайджан также посчитал невозможными визиты высокопоставленных лиц США в страну из-за позиции Вашингтона.
В Госдепе заявили о приостановке оказания военной и иной помощи Азербайджану, писал ТАСС. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что ее не будет, пока нормализации двусторонних отношений не достигнет прогресса на переговорах о мире с Арменией.
Ранее власти США предложили заменить российских миротворцев в Карабахе. Евросоюз в свою очередь допускал усиление миссии в Армении из-за угрозы со стороны Азербайджана.