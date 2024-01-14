Азербайджан осудил выборы на Тайване

Представители МИД подчеркнули, что Азербайджан поддерживает принцип «одного Китая», который закрепляет КНР как единственное китайское государство. В министерстве выступили против вмешательства во внутренние дела Китая.

Новым главой администрации Тайваня по итогам выборов стал представитель Демпартии Лай Циндэ , ранее выступавший за независимость острова. Он выразил готовность сотрудничать с материковым Китаем по вопросам безопасности, если власти КНР согласятся вести диалог на равных.

В Китае подчеркнули, что результаты голосования никак не влияют на позицию страны по Тайваню. Президент США Джо Байден также заявил, что Штаты не планируют признавать независимость острова , однако в мае туда планирует отправиться делегация американских конгрессменов. За день до выборов свою приверженность принципу «одного Китая» высказали новые власти Аргентины.