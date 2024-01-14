14 января 2024, 01:09

Азербайджан осудил выборы на Тайване

Pixabay
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МИД Азербайджана осудил проведение выборов на Тайване. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что страна не признает независимость острова.

Представители МИД подчеркнули, что Азербайджан поддерживает принцип «одного Китая», который закрепляет КНР как единственное китайское государство. В министерстве выступили против вмешательства во внутренние дела Китая.

Новым главой администрации Тайваня по итогам выборов стал представитель Демпартии Лай Циндэ , ранее выступавший за независимость острова. Он выразил готовность сотрудничать с материковым Китаем по вопросам безопасности, если власти КНР согласятся вести диалог на равных.

В Китае подчеркнули, что результаты голосования никак не влияют на позицию страны по Тайваню. Президент США Джо Байден также заявил, что Штаты не планируют признавать независимость острова , однако в мае туда планирует отправиться делегация американских конгрессменов. За день до выборов свою приверженность принципу «одного Китая» высказали новые власти Аргентины.

Китай Тайвань Выборы Азербайджан
14 января 2024, 00:11
Американские активисты собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку Газы
Freepik
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Десятки тысяч американцев собрались в Вашингтоне на митинг в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Демонстрация началась в 13:00 (21:00 по московскому времени), активисты собрались на площади недалеко от Белого дома и Капитолия. Манифестацию согласовали заранее, еще до начала атаки США на хуситов. Однако многие участники пришли с плакатами в поддержку Йемена.

В Вашингтоне прошел еще один митинг, активисты принесли игрушки к Белому дому в память о погибших в Газе детях. У здания Белого дома установили дополнительный двухметровый забор.

Член политбюро движения «Ансар Алла» считает, что атакой на Йемен США и Великобритания пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений геноцида против палестинцев в секторе Газа. Хузам аль-Асад заявил, что англосаксы пожалеют об агрессии против хуситов.

США Белый дом в США Вашингтон Митинги Конфликт Израиля и Палестины Йемен
13 января 2024, 23:57
Толпа мусульман напала на радикала за попытку сжечь Коран в Нидерландах
Unsplash
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Антиисламский радикал Эдвин Вагенсвельд не смог провести акцию по публичному сожжению Корана в городе Арнем в Нидерландах, сообщило местное агентство BN DeStem. На него набросилась толпа рассерженных мусульман.

Вагенсвельд, возглавляющий антиисламское движение Pegida, согласовал свою акцию с полицейскими. О его планах узнали проживающие в городе мусульмане и попытались заблокировать площадь, которую выбрал активист.

Полицейские встали на защиту Вагенсвельда и начали отгонять протестующих, однако их сил оказалось недостаточно, чтобы остановить толпу. У пришедших на площадь завязались стычки с правоохранителями, некоторые из них успели прорваться к провокаторам.

Мэр города Ахмед Маркуш заявил, что «понимает печаль и эмоции» мусульман, однако он назвал недопустимым насилие.

Ранее в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана. Мужчина в боксерских перчатках встретил его на улице и ударил.

После нескольких резонансных случаях Дания запретила сожжение Корана на законодательном уровне. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Нидерланды Коран
13 января 2024, 23:41
Пентагон заявил, что не знает дату выписки Остина из больницы
Global Look Press
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Шеф Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице. Дата его выписки неизвестна, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

По информации представителя Пентагона, Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и его состояние оценивается как хорошее.

«На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», - заявил Райдер.

Глава Пентагона выполняет свои служебные обязанности из больницы, он имеет доступ к безопасной связи и продолжает контролировать деятельность ведомства по всему миру, отметил Райдер.

У Остина диагностировали рак простаты. Диагноз шеф Пентагона узнал в декабре, однако скрыл его от общественности. Операцию по удалению опухоли провели в конце прошлого года, однако в январе Остина госпитализировали с послеоперационными осложнениями.

США Пентагон Больницы Рак Онкология
13 января 2024, 20:56
Внеземное происхождение загадочных мумий из пустыни Наска опровергли в Перу
Pxhere
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Загадочные куклы-мумии из пустыни Наска имеют земное происхождение. К такому выводы пришли специалисты Национального института судебной медицины и криминалистики в Перу, сообщило издание Associated Press.

Предметы изготовили из бумаги, металла и клея, которыми скреплены кости животных и людей. В процессе создания кукол использовали современный клей. Это говорит о том, что мумии собрали относительно недавно, а не в доиспанские времена.

Прокуратура Перу пока не выяснила, кому именно принадлежат предметы. Официальные лица отметили, что возможным получателем кукол был мексиканец.

В ноябре 2023 года парламент в Мексике собрался для второго слушания о найденных в Перу «телах инопланетян». Ученые подтвердили подлинность мумий, но опровергли их внеземное происхождение. В сентябре в Минкульт Перу привезли результаты экспертизы , которая показала, что мумии из пустыни Наска нельзя назвать останками инопланетян.

Мексика Ученые

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