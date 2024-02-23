Азербайджан опроверг слова Пашиняна о подготовке к войне с Арменией

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«Необоснованные обвинения <…> намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу», - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что утверждения о подготовке Азербайджаном нападения на Армению - это явное искажение имеющихся фактов. Цель таких заявлений - ввести в заблуждение международную общественность.

Пашинян 23 февраля заявил, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В связи с этим мирное существование двух стран немыслимо.

Глава армянского правительства также сообщил о заморозке участия государства в ОДКБ. Однако в организацию подобных заявлений от Армении не поступало.