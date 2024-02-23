Азербайджан опроверг слова Пашиняна о подготовке к войне с Арменией
Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне со стороны Азербайджана являются необоснованными. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.
«Необоснованные обвинения <…> намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу», - подчеркнули в министерстве.
В МИД добавили, что утверждения о подготовке Азербайджаном нападения на Армению - это явное искажение имеющихся фактов. Цель таких заявлений - ввести в заблуждение международную общественность.
Пашинян 23 февраля заявил, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В связи с этим мирное существование двух стран немыслимо.
Глава армянского правительства также сообщил о заморозке участия государства в ОДКБ. Однако в организацию подобных заявлений от Армении не поступало.