Азербайджан обвинили в пытках бывшего министра НКР Варданяна

По словам юристов, они написали обращение к спецдокладчику Организации Объединенных Наций Элис Эдвардс.

Варданяна задержали азербайджанские спецслужбы в 2023 году во время армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана.

Бывшего политика обвинили в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Бизнесмен входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. К 2021 году состояние Варданяна оценивали в миллиард долларов. В 2022 году Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах.