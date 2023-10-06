Азербайджан обвинил Макрона в лицемерии

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«Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде - пример лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече», - объявило внешнеполитическое ведомство.

Представители Азербайджана отвергли обвинения, которые Эммануэль Макрон озвучил на пресс-конференции 5 октября. МИД указал французскому президенту на неподобающее его статусу поведение.

В Гранаде планировали провести пятистороннюю встречу Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС. Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменили свой приезд. Эммануэль Макрон пообещал журналистам позвонить азербайджанскому лидеру и «сохранить давление» на него.

Несмотря на это, президент Франции не поддержал введение санкций против Азербайджана, сообщил сайт kp.ru. Он назвал их контрпродуктивными.