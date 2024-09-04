Азербайджан обвинил Францию в предвзятости

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Генпрокурор Игорь Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. Он впервые подписал меморандум о сотрудничестве с генпрокурором при Верховном суде Камбоджи Чеа Леанг, которая в первый раз приехала в Россию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Межведомственную программу сотрудничества Краснов подписал с председателем антикоррупционной комиссии Мьянмы Ситом Эемом. Сейчас страны наращивают контакты по разным направлениям, в том числе в правоохранительной сфере, особенно по антикоррупционной работе.

«Мы готовы делиться этим опытом. Но нам интересны и ваши наработки», - подчеркнул генеральный прокурор.

Отдельно Краснов пообщался с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым. Главы ведомств подписали меморандум о взаимопонимании. В частности стороны поговорили о современных технологиях для противодействия криминальному обороту виртуальных активов.





Еще одна встреча Краснова прошла с коллегой из Таиланда Амнатом Теттярренраком. Они поговорили о защите туристов, бизнеса и прав инвесторов. При этом Краснов подчеркнул, что российская сторона открыла к диалогу по разным направлениям.

Ранее Краснов встретился с коллегой из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн. Беседа прошла на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС. После глава российского надзорного ведомства провел встречу с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Абушибсом.





Глава российского надзорного ведомства также подписал новое соглашение о сотрудничестве с генпрокурором Лаоса Сайсаном Кхотпхутхоном. Краснов напомнил, что страны сотрудничают уже 60 лет.

«Сегодня весь мир сталкивается с криминальными угрозами, противостоять которым возможно лишь общими усилиями», - заявил российский генпрокурор.

«Убежден, что наши ведомства имеют большой потенциал для взаимодействия», - отметил Краснов.







