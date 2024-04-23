«На данный момент у нас нет таких планов. Однако нельзя говорить, что такая перспектива не станет вероятным предметом для обсуждения в будущем», - отметил он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что все будет зависеть от дополнительных экономических выгод для страны в случае более близкой интеграции с сообществом.

«Если увидим их, то определенные решения примем. Если же нет, то нас вполне удовлетворит тот уровень сотрудничества, который уже есть на данный момент», - добавил Алиев.

Президент Азербайджана заявлял ранее, что никакого табу в вопросе сближения страны с ЕАЭС нет. По его словам, все определит конкретная экономическая обстановка.