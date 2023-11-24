Азербайджан не ответил Армении о готовности подписать договор на основе трех принципов

«Мы не можем <…> сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров», - подчеркнул Пашинян.

Он указал, что Армения также не понимает, откажется ли азербайджанская сторона от данных принципов или нет. Первым из нах является взаимное признание территориальной целостности двух стран, с пониманием того, что территория Армении составляет 29,8 тысяч квадратных километров, а Азербайджана - 86,6 тысяч квадратных километров.

Вторым принципом стала делимитация границ по Алма-Атинской декларации от 1991 года. Третьим принципом мира с Азербайджаном назвали открытие региональных коммуникаций на основе суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендовал Армении искать союзников среди соседей и принять протянутую Азербайджаном «руку мира». Он подчеркнул, что западные страны обрекли армян на незащищенность, спровоцировав эскалацию в Нагорном Карабахе.