Азербайджан гарантировал выход сдавшим оружие ВС Армении из Карабаха

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Выход Вооруженных сил Армении гарантировали в соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября. Для этого будут задействованы личные транспортные средства и автобусы, говорится в сообщении.

«Будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар - Басаркечяр», - отметили в ведомстве.

Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие российским миротворцам. Всего получено более 800 единиц стрелкового оружия и шесть единиц бронетехники.

МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ продолжит всячески способствовать налаживанию мирной жизни и укреплению доверия в Нагорном Карабахе.