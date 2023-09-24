Азербайджан гарантировал выход сдавшим оружие ВС Армении из Карабаха
Азербайджан обеспечит выход сложившего оружие личного состава армянской армии из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел республики.
Выход Вооруженных сил Армении гарантировали в соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября. Для этого будут задействованы личные транспортные средства и автобусы, говорится в сообщении.
«Будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар - Басаркечяр», - отметили в ведомстве.
Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие российским миротворцам. Всего получено более 800 единиц стрелкового оружия и шесть единиц бронетехники.
МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ продолжит всячески способствовать налаживанию мирной жизни и укреплению доверия в Нагорном Карабахе.