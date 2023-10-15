Азаров назвал сумму, которую Запад потратил на уничтожение Украины

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«В 2013 году мы посчитали: для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится примерно 160 миллиардов долларов», - уточнил он.

Азаров отметил, что деньги просили на развитие и модернизацию промышленности. Они должны были пойти, по его словам, на благо и созидание. Но ЕС отказал Украине, предложив взамен «всего миллиард долларов».

«Зато оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко», - подчеркнул украинский экс-премьер.

Запад, обратил внимание Азаров, предпочел потратить ту же сумму не на развитие Украины, а на ее разрушение. Жители страны до сих пор не поняли, что западным странам не жалко никаких денег, чтобы украинцы - как мужчины, так и женщины - гибли в ходе боевых действий в угоду чужим целям и геополитическим интересам.