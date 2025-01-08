AZAL отменила рейсы в Казань из-за плана «Ковер»

В Лос-Анджелесе разбушевались лесные пожары. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Подробности — в материале 360.ru.

Лесные пожары начались 7 января, причиной стал сильный ветер и засуха. По данным телеканала CNN , наиболее опасная ситуация сложилась между Санта-Моникой и Малибу в районе Пасифик-Палисейдс.

Огонь охватил площадь более тысячи гектаров, оказались уничтожены жилые дома. К тушению пламени привлекли пожарную авиацию.

Из-за распространения огня эвакуировали свыше 30 тысяч жителей. В некоторых местностях люди уходят от пожара пешком, поскольку огонь перекинулся на шоссе. Электричества лишились более 96 тысяч человек.

В Пасифик-Палисейдс проживают несколько звезд Голливуда и американских политиков. Там находятся дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил о размещении спасателей в Южной Калифорнии из-за угрозы возникновения новых пожаров. Там, где огонь уже разбушевался, существует угроза более чем 25 тысячам человек и 10 тысячам домов. Ветер усиливается, ситуация ухудшается.