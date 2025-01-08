AZAL отменила рейсы в Казань из-за плана «Ковер»
Авиаперевозчик «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отменил рейсы из Баку в Казань. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана „Ковер“», - заявили представители перевозчика.
Сотрудники AZAL заверили, что уделяют первостепенное внимание безопасности рейсов и строго придерживаются международных правил. Компания своевременно проинформирует пассажиров о любых изменениях.
Пассажирам посоветовали обратиться в кол-центр авиаперевозчика за дополнительными сведениями, сообщило Ura.ru.
Ранее самолет AZAL разбился в Казахстане. Черные ящики отправили на расшифровку в Бразилию , данные уже извлекли. В южноамериканскую страну для расшифровки ящиков прибыли российские, казахские и азербайджанские специалисты, сообщил телеканал «Звезда».