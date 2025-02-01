Айсберг размером с два Петербурга впервые начал разрушаться

В НИИ уточнили, что ледяной гигант сейчас дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике, в море Скоша. За 10 дней он успел отдалиться от береговой линии примерно на 40 километров.

«Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2% ледяного гиганта. <…> Откалывающиеся куски будут разрушаться океанским теплом и течениями», - заявила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По ее словам, площадь айсберга уменьшилась почти на 11% за время его дрейфа по чистой воде, начиная с ноября 2023 года.

Этот ледовой гигант интересен еще и тем, что почти в два раза превышает по площади Санкт-Петербург.

Айсберг откололся от Антарктиды еще в 1986 году и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэделла, пока неожиданно не начал движение. На чистую воду его вынесло в ноябре 2023 года.

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