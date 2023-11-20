20 ноября 2023, 16:56

«АвтоВАЗ» пожаловался на массовые отказы от сотрудничества из-за санкций США

РИА «Новости»
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Сентябрьские санкции США против «АвтоВАЗа» обернулись блокировкой платежей банками как недружественных, так и дружественных государств. Из-за этого число отказов от сотрудничества с концерном выросло в несколько раз, Об этом на парламентских слушаниях в Совфеде заявил глава компании Максим Соколов. Его процитировал РБК.

«Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», - рассказал Соколов.

По его словам, иностранные банки нередко стали блокировать исходящие и входящие платежи.

Несмотря на это, глава российского концерна анонсировал начало серийного производства электрической модели Lada Largus (Lada e-Largus). Его запланировали на первую половину 2024 года. Опытная партия включит в себя около 30 машин.

Соколов подчеркнул, что данная модель авто является товарной. Ее отдадут подведомственным организациям или самой структуре «АвтоВАЗа», однако в дилерские центры машина не попадет.

В сентябре Минфин США включил в антироссийские санкционные списки компании «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Автодор» и НПО «Сатурн».

США Санкции Россия АвтоВАЗ
20 ноября 2023, 17:24
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
РИА «Новости»
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Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

«Российская сторона вернула 80 тел погибших бойцов, а Украина получила 94 военнослужащих», - сказал он.

Обмен состоялся при непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В октябре стороны также провели обмен телами военных. Тогда Украина получила 64 солдата ВСУ и отдала России 60 бойцов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в плену Украины находятся порядка 500 российских военнослужащих. Руководитель республики подчеркивал, что украинская сторона не предоставляет точные данные о числе пленных.

Также Пушилин отмечал, что украинских боевиков в плену России на порядок больше, их число составляет несколько тысяч.

Военные Россия Украина
20 ноября 2023, 17:08
Россия заявила протест Финляндии в связи с закрытием нескольких КПП на границе
Unsplash
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МИД России заявил протест послу Финляндии в связи с закрытием властями республики наиболее активных контрольно-пропускных пунктов на границе обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Принятое финскими властями решение является провокационным, оно идет в русле попыток еще более обострить межгосударственные отношения», - указали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что закрытие КПП нарушило интересы и права десятков тысяч российских и финских граждан.

«Решение принимали поспешно, без консультаций с российской стороной, которые всегда являлись важнейшей частью сотрудничества при функционировании совместной границы», - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что власти Финляндии заявили о готовности ликвидировать последние четыре КПП на границе с Россией, писал RT. Замглавы МИД Александр Грушко не исключал, что республика полностью закроет все приграничные КПП.

Финляндия Международные отношения Россия
20 ноября 2023, 16:07
США захотели отобрать у России до 4% мирового рынка СПГ с помощью санкций
РИА «Новости»
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Американские санкции, введенные против «Арктик СПГ 2» в начале ноября, могут лишить Россию 3–4% рынка сниженного природного газа, на которые претендует «Новатэк». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Американские санкции, введенные против «Арктик СПГ 2» в начале ноября, могут лишить Россию 3–4% рынка сниженного природного газа, на которые претендует «Новатэк». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что общий объем сжижения природного газа линиями «Новатэка» составил около 19,8 миллиона тонн в год. Таким образом, «Арктик СПГ 2» рассчитывал на 3–4% от объема мирового рынка СПГ.

«По сути, Штаты безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка откровенно преступными методами», - прокомментировал введенные санкции Гривач.

Он отметил, что, кроме «Арктик СПГ 2», под ограничениями оказались несколько десятков компаний и банков, а также порядка 40 физлиц. При этом стоимость проекта «Новатэка» на июнь 2023 года составляла 25 миллиардов долларов.

В начале ноября США ввели санкции против «Арктик СПГ 2». Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт указал, что целью такого шага является уничтожение российского проекта и уменьшение зависимости Европы от газа из России.

США Газ Европа Санкции Россия
20 ноября 2023, 15:06
Украина превратилась в «вымирающую территорию» после Евромайдана
РИА «Новости»
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Украина после Евромайдана полностью утратила государственную самостоятельность и обрекла свою территорию на вымирание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с 10-летием начала украинского Евромайдана. Ее комментарий опубликовали на сайте дипведомства.

«Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее мечта об интеграции в „европейскую семью“. Ответ очевиден», - высказалась Захарова.

Дипломат отметила, что из самодостаточной и многонаселенной республики бывшего СССР, где господствовало промышленное развитие, Украина стала нищей и вымирающей территорией.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов», - указала представитель МИД.

Ранее Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России шагом. По ее словам, РФ не поддержит интеграцию страны в блок ни в каком виде - «по частям или без каких-то частей».

Мария Захарова Россия МИД РФ Украина Майдан

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