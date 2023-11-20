«АвтоВАЗ» пожаловался на массовые отказы от сотрудничества из-за санкций США

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«Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», - рассказал Соколов.

По его словам, иностранные банки нередко стали блокировать исходящие и входящие платежи.

Несмотря на это, глава российского концерна анонсировал начало серийного производства электрической модели Lada Largus (Lada e-Largus). Его запланировали на первую половину 2024 года. Опытная партия включит в себя около 30 машин.

Соколов подчеркнул, что данная модель авто является товарной. Ее отдадут подведомственным организациям или самой структуре «АвтоВАЗа», однако в дилерские центры машина не попадет.

В сентябре Минфин США включил в антироссийские санкционные списки компании «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Автодор» и НПО «Сатурн».