Автор хита Felicita назвал Донбасс русским и рассказал о желании провести там концерт

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«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», - отметил артист.

Он выразил готовность выступить с концертом в Донбассе ради поддержания мира.

Певец также прокомментировал переизбрание Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, республиканец внесет вклад в урегулирование конфликта.

Аль Бано получил всемирную известность в 80-е. Его главным хитом стала композиция Felicita, которую он исполнил в дуэте со своей супругой Роминой Пауэр.

Ранее певец признался, что снова хочет приехать в Россию. Он пообещал порадовать концертом поклонников, когда закончится конфликт на Украине.