05 мая 2024, 14:12

Автор «Гарри Поттера» пообещала написать еще шесть книг

Unsplash
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Писательница Джоан Роулинг, автор популярной серии книг про Гарри Поттера, пообещала выпустить еще шесть книг. Он этом она рассказала в интервью The Times.

«У меня в голове [еще] шесть книг», - сказала она.

Сейчас писательница работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Роулинг заявила, что будет еще два тома по этой вселенной. После завершения саги о мальчике-волшебнике писательница под псевдонимом Роберт Гэлбрейт выпустила серию детективов о бывшем военном Кормороне Страйке, ставшим сыщиком, и его помощнице Робин.

«А затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться», - добавила Роулинг.

Также она рассказала, что ей нравится писать свои произведения от руки, особенно ночью.

Роулинг в последние несколько лет критикуют, обвиняя в трансфобии. Писательница оказалась замешана в нескольких крупных скандалов. Ранее обиженный телеведущий-трансгендер* Индиа Уиллоуби подал заявление в полицию на автора из-за комментария в соцсети. Его возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям он - женщина.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.

Книги Соцсети Гарри Поттер Писатели
05 мая 2024, 13:53
Израиль заблокирует телеканал Al Jazeera
Global Look Press
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Правительство Израиля решило закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в соцсети Х сообщил, что кабмин единогласно поддержал такое решение.

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», - указал он.

Приостановить вещание катарского телеканала Al Jazeera в Израиле решили из-за его репортажей о войне в Газе.

Закон, который разрешает закрывать в стране «враждебные СМИ», парламент Израиля утвердил во втором и третьем чтениях. Тогда стало известно, что после одобрения закона премьер-министр Нетаньяху немедленно примет меры по закрытию офиса Al Jazeera. У властей также будут полномочия конфисковывать оборудование прессы, если будет установлено, что ее деятельность наносит «реальный ущерб безопасности государства».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по южной и центральной части сектора Газа. В результате бомбардировок погибли 15 палестинцев. Кроме того, журналисты рассказали, что более 150 тел нашли в массовом захоронении, организованном израильскими военными, в секторе Газа.

Израиль Военные Соцсети Конфликт Израиля и Палестины
05 мая 2024, 13:50
«Отбираем часть свободы». Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока
Global Look Press
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Лимит в два президентских срока является ошибочным, так как он ограничивает возможности избирателей. Об этом изданию La Tribune заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что не собирается вносить изменения в конституцию, но считает запрет непродуманным.

«Если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям», - подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что его мнение необязательно означает намерение баллотироваться на третий президентский срок.

«Но когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», - заключил глава государства.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов уличил Макрона в том, что он хочет как можно дольше продержаться у власти. По словам политика, главе Франции не дает покоя «история успеха» президента Украины Владимира Зеленского, который отменил выборы в стране.

Законы Запреты Эммануэль Макрон Франция
05 мая 2024, 12:08
Умер пилот, первым в мире облетевший Землю без дозаправов
Global Look Press
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Американский летчик Дик Рутан, совершивший первый кругосветный беспосадочный полет, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Рутан получил известность как пилот, который вместе с летчицей Джиной Йегер в 1986 году впервые в истории авиации облетел земной шар без дозаправок и остановок. Длительность перелета составила девять дней и три минуты.

«Дик Рутан умер в пятницу вечером в больнице штата Айдахо», - указали в агентстве.

По словам друга покойного, у Рутана была тяжелая инфекция легких, из-за чего он находился на системе подачи кислорода.

Ранее из жизни ушел знаменитый летчик-испытатель Анатолий Квочур. Пилот установил 11 мировых рекордов на сверхзвуковом истребителе Су-27 и впервые в Советском Союзе поднял и посадил самолет с палубы авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в ночное время. Герой России испытал больше 90 типов и модификаций самолетов и совершил множество достижений на воздушных судах разных типов.

США Авиация Больницы История
05 мая 2024, 10:57
Президент Кубы посетит парад Победы в Москве
РИА «Новости»
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию и поучаствовать в параде Победы 9 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на диписточник.

«Такой визит планируется», - сказал собеседник агентства.

Празднования в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице России посетят несколько зарубежных лидеров. На парад на Красной площади приедут президент Лаоса Тхонглун Сисулит, глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и их коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.

В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Колонны пройдут по традиционному маршруту.

В воскресенье, 5 мая, в Москве прошла генеральная репетиция парада. Ранее 360.ru показал видео со строевыми маршами военных, исполняющих песни, в последний день подготовки.

День Победы 9 мая Праздники Куба Военные Россия Парад Победы Красная площадь Москва

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