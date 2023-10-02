Автомобиль сбил трех школьников на пешеходном переходе в Японии

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Дети по дороге в школу переходили пешеходный переход без светофора на перекрестке дорог в Ивакуре. В группу школьников въехал легковой автомобиль, который направлялся в сторону города Киото.

В результате происшествия пострадали две девочки из шестого класса начальной школы и один мальчик из первого класса. Полиция взяла под арест водителя автомобиля. Им оказался безработный 59-летний мужчина.

В Москве на Большой Никитской улице 29 сентября произошло крупное ДТП. Автомобиль Mercedes врезался в пешеходов. В результате происшествия пострадали пять человек.

Ранее в турецкой Анталье в результате ДТП погибла гражданка РФ. Из-за аварии также пострадали четверо россиян. Они получили травмы различной степени тяжести.