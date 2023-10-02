Автомобиль с российскими номерами конфисковали в Чехии

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«Федеральному правительству известно, что в Чехии произошел случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России», - сказано в документе.

Ранее стало известно, что Норвегия с 3 октября запретит въезд на территорию страны автомобилям с российскими номерами. Запрет коснулся машин с девятью и менее сиденьями, даже если они въезжают на территорию страны временно. Исключение сделали для машин, принадлежащих жителям Норвегии, а также для дипломатического транспорта и автомобилей международных организаций.

В начале осени Еврокомиссия опубликовала разъяснения , согласно которым автомобили, зарегистрированные в России, попадают под санкции, даже если их ввозят на территорию ЕС для личного пользования.

После этого несколько европейских стран ввели запрет на въезд российских машин. В том числе, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия.