Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца
Легковой автомобиль влетел в ворота резиденции британских монархов. Об этом сообщила газета Daily Express.
Неизвестный врезался в ограду Букингемского дворца в ночь на 9 марта. Полиция задержала водителя и передала его в больницу.
«Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», - указали в издании.
Британская полиция выясняет подробности случившегося.
Ранее палестинец на угнанном автомобиле протаранил толпу людей в городе Раанана в Израиле. По данным местной полиции, мужчина поменял перед терактом три машины. Расследование поручили израильскому агентству безопасности.