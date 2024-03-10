Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца

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Неизвестный врезался в ограду Букингемского дворца в ночь на 9 марта. Полиция задержала водителя и передала его в больницу.

«Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», - указали в издании.

Британская полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее палестинец на угнанном автомобиле протаранил толпу людей в городе Раанана в Израиле. По данным местной полиции, мужчина поменял перед терактом три машины. Расследование поручили израильскому агентству безопасности.