Автомобиль протаранил толпу в Новом Орлеане и убил 10 человек
Водитель автомобиля протаранил толпу на пересечении улиц Канал и Бурбон-стрит во французском квартале Нового Орлеана. Погибли минимум 10 прохожих, более 30 получили ранения. Об этом со ссылкой на городское агентство по обеспечению готовности к стихийным бедствиям сообщил телеканал CNN.
В ведомстве заявили, что на место выехали сотрудник Службы общественной безопасности и полиции для проведения расследования и всех обстоятельства аварии.
«Служба экстренной медицинской помощи Нового Орлеана забрала 30 раненых. 10 человек погибли на месте», - добавили в агентстве.
Новую информацию в ведомстве пообещали дать позже.