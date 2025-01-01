Автомобиль протаранил толпу в Новом Орлеане и убил 10 человек

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В ведомстве заявили, что на место выехали сотрудник Службы общественной безопасности и полиции для проведения расследования и всех обстоятельства аварии.

«Служба экстренной медицинской помощи Нового Орлеана забрала 30 раненых. 10 человек погибли на месте», - добавили в агентстве.

Новую информацию в ведомстве пообещали дать позже.