Автомобиль наехал на группу людей в Германии

Радиостанция BR24 уточнила, что в момент наезда на улице проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, выступающих за повышение зарплат и улучшение условий труда.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В местной полиции заявили, что от водителя автомобиля опасность больше не исходит. О погибших на данный момент информации нет, отметило издание Focus.

«Я пошел на демонстрацию. Когда машина въехала в толпу, я подбежал и увидел, что под машиной лежит мужчина. Он попытался открыть дверь, но она оказалась заперта. Приехала полиция и выстрелила в окно машины», - рассказал о ситуации очевидец.

В конце декабря машина въехала в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, тогда погибли более 10 человек.