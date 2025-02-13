13 февраля 2025, 13:30

Автомобиль наехал на группу людей в Германии

Global Look Press
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В Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей, пострадали минимум 15 человек. Об этом сообщила газета Bild.

Радиостанция BR24 уточнила, что в момент наезда на улице проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, выступающих за повышение зарплат и улучшение условий труда.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В местной полиции заявили, что от водителя автомобиля опасность больше не исходит. О погибших на данный момент информации нет, отметило издание Focus.

«Я пошел на демонстрацию. Когда машина въехала в толпу, я подбежал и увидел, что под машиной лежит мужчина. Он попытался открыть дверь, но она оказалась заперта. Приехала полиция и выстрелила в окно машины», - рассказал о ситуации очевидец.

В конце декабря машина въехала в толпу людей на ярмарке в Магдебурге, тогда погибли более 10 человек.

Германия Машины
13 февраля 2025, 13:55
Более 300 человек отравились алкоголем в Турции. Среди них могут быть россияне
РИА «Новости»
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Более 300 человек отравились суррогатным алкоголем в Турции с января. Из них 103 умерли и больше 200 попали в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

Среди пострадавших, по его данным, могут быть и россияне. Причиной происшествия называют рост производства поддельного спиртного, вызванный высокими налогами на алкоголь.

Турецкие правоохранительные органы уже арестовали 13 производителей и изъяли 102 тонны метилового спирта, а также 86 тысяч литров контрабандных напитков.

Ранее в суд Самары поступило уголовное дело об отравлении печально известным «Мистером Сидром». По данным следствия, двое обвиняемых, чтобы сэкономить, купили спирт, украденный с полицейского склада. Он оказался метиловым, что и привело к массовым летальным исходам и госпитализациям.

Турция Больницы Алкоголь
13 февраля 2025, 13:25
Террорист-смертник устроил взрыв у правительственного учреждения в Кабуле
Global Look Press
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Террорист устроил взрыв перед зданием министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Представитель МВД в движении «Талибан»* Абдул Матин Канех рассказал, что смертник пытался войти внутрь здания, но его остановили сотрудники службы безопасности.

Взрыв прогремел уже после того, как террориста ликвидировали охранники у ворот учреждения. Три человека получили ранения различной степени тяжести.

Ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность за попытку теракта.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, позволяющий отменить запрет на «Талибан»*. По документу, инициировать отмену запрета сможет генеральный прокурор, основываясь на базе доказательств.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Терроризм Взрывы
13 февраля 2025, 03:53
Женщина стала миллионершей благодаря любви к мороженому
Freepik
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Жительница штата Кентукки выиграла один миллион долларов (более 94 миллионов рублей) в лотерею по пути в кафе, где она планировала съесть мороженое. Об этом сообщило издание UPI.

По словам женщины, ей захотелось съесть мороженое, поэтому по пути в кафе она остановилась на заправке и заодно приобрела лотерейный билет Kentucky Jackpot за 20 долларов (около 1900 рублей). После возвращения в машину она стерла защитный слой на билете и увидела под ней приз в один миллион долларов.

«Я стирала слева направо. Сначала подумала: „Ну, свою двадцатку я вернула“. Я решила, что выиграла 100 долларов, но потом увидела запятую. А потом увидела маленькие нули внизу», - сказала она.

Американка призналась, что так переволновалась, что отменила свою поездку за лакомством. Выигрыш они с женихом планируют потратить на оплату медицинских счетов и других долгов.

Ранее представители крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщили, что сахалинец, выигравший в «Новогодний миллиард», начал оформлять выигрыш.

Лотереи США Доллары США Деньги
12 февраля 2025, 23:41
Disney вышел из голливудской повестки. Кто следующий?
Unsplash
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Disney официально отказался от принципов равенства, разнообразия и инклюзивности. То есть больше не будет без дела вставлять в фильмы актеров экзотического происхождения, а при кастинге станет обращать внимание только на талант. Это касается не только актеров, но и всей съемочной группы: по современным правилам «Оскара», в ней должно быть минимум 30% представителей разного рода меньшинств*. Disney одним из первых включился в эту игру и первым из нее выходит. Последуют ли примеру HBO и Netflix, которые неплохо раскрутились на либеральной повестке? Разбирались в сюжете 360.ru.

*Движение ЛГБТ запрещено в РФ.

HBO Netflix Disney Фильмы Актеры

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