Автобус со школьниками съехал в придорожный овраг на юго-западе Турции

На место аварии приехали спасатели, дорожная полиция и бригады скорой помощи, которые забрали пострадавших в больницы. Всем оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни людей нет. Детей передали прибывшим за ними родителям.

В обстоятельствах аварии разбираются дорожные инспекторы. На время эвакуации съехавшего в канаву автобуса движение машин на трассе ограничили. По последним данным, пострадавшее транспортное средство забрали спасатели.

В начале апреля женщина за рулем автомобиля Renault Duster сбила на пешеходном переходе четырех учеников школы Волгограда. Двух девочек и двух мальчиков забрали в больницу с множественными травмами.

Поездка учеников средней школы турецкого города Ортаджа в столицу области Мугла закончилась аварией. Водитель автобуса не справился с управлением и отправил машину в придорожную канаву. Как сообщил TRT Haber , ранения различной степени тяжести получили 22 школьника, два сопровождавших их учителя и сам водитель.