08 августа 2024, 16:16

Автобус с туристами из России попал в ДТП в турецкой Мугле

pxhere.com
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Семеро российских туристов оказались в больнице после ДТП с автобусом в турецкой Мугле. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

Туристический автобус, в котором находились граждане России и Казахстана, по пути в аэропорт столкнулся с грузовиком на трассе Бодрум - Мугла. Это случилось 8 августа около семи утра в городе Миласе.

«По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы», - рассказали в Генконсульстве.

Там добавили, что находятся в постоянном контакте с пострадавшими и продолжат оказывать помощь.

Ранее туристка рассказала об особенностях отдыха в Египте. Теперь, по ее словам, туроператоры возят россиян отдельно от украинцев и поляков.

Турция Туризм ДТП Россия
08 августа 2024, 11:30
Литва объявила о начале совместных с НАТО военных маневров «Лютый волк 24/2»
РИА «Новости»
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В Литве стартуют тактические учения с участием 450 военных, а также боевой группы контингента НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Военные маневры под названием «Лютый волк 24/2» пройдут в трех районах страны. Организатором тактических учений стал пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса пехотной бригады «Железный волк».

По данным командования литовских вооруженных сил, маневры будут проходить с 8 по 23 августа на полигоне «Гайжюнай» и в Йонавском, Кедайнском и Кайшядорском районах. Во время учений военные задействуют 60 единиц техники, указали в ВС Литвы.

Ранее военные маневры «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии, сообщил RT. В молдавском оборонном ведомстве указали, что целью учений стали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.

Литва Военные НАТО
08 августа 2024, 11:21
Сын Байдена получал крупные суммы от румынского бизнесмена
Pxhere
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Сын президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена. Деньги ему передавали за оказание влияния на американское правительство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные судебные документы прокуратуры.

Следователи во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом сообщили, что Байден-младший получал деньги от зарубежных фирм и стран за функцию лоббиста, консультанта и юриста.

«Власти представят доказательство того, что ответчик (Байден-младший - прим. ред.) и деловой партнер получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», - говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

По данным прокуратуры, Хантер Байден работал с бизнесменом из Румынии Габриэлем Поповичем, которого преследовали по уголовному делу на родине, а он пытался оспорить предъявленное обвинение в коррупции. Как указали в ведомстве, доказательства сотрудничества сына президента США с румынским предпринимателем «показывают состояние ума и намерения ответчика».

Также Хантер Байден является фигурантом уголовного дела о нарушениях при хранении оружия. Как заметил в беседе с 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий, формально ему грозит до 25 лет тюрьмы.

США Коррупция Деньги Румыния
08 августа 2024, 10:27
Захарова дала ценный совет «О’Брайену и компании» после скандального заявления об Армении
Unsplash
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Связи между Арменией и Россией формировались веками, и они выдержат все испытания на прочность. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который подтвердил попытки Белого дома разорвать связи между Арменией и Россией.

Дипломат назвала высказывание американского чиновника голословным. По ее словам, США стремятся с помощью «геополитического инжиниринга» исказить и сфабриковать реальность в глазах мировой общественности.

Захарова напомнила, что Россия и Армения на протяжении истории помогали друг другу.

«О’Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад», - подчеркнула она.

Ранее издание Cumhuriyet сообщило, что США хотят «разыграть карту Армении» для ослабления России. Турецкий обозреватель добавил, что Белый дом пытался перед этим «навести смуту» у границ с помощью Грузии.

Армения Мария Захарова Россия МИД РФ
08 августа 2024, 09:24
Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР
РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за последствий паводков. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Медведев направил лидеру Северной Кореи письмо с соболезнованиями. В нем зампред Совбеза отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР.

«Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметили авторы материала.

На республику ранее обрушились сильные проливные дожди. Обильные осадки спровоцировали масштабные наводнения. Пострадали более 4,1 тысячи домов, а также сельхозугодья, дороги и железнодорожные пути.

Из-за паводков из регионов подтопления эвакуировали не менее пяти тысяч человек. Президент Владимир Путин также передал Ким Чен Ыну соболезнования из-за наводнений. Глава Северной Кореи поблагодарил российского лидера за предложение помощи в ликвидации последствий подтоплений.

Наводнения КНДР

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