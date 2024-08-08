Автобус с туристами из России попал в ДТП в турецкой Мугле

Туристический автобус, в котором находились граждане России и Казахстана, по пути в аэропорт столкнулся с грузовиком на трассе Бодрум - Мугла. Это случилось 8 августа около семи утра в городе Миласе.

«По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы», - рассказали в Генконсульстве.

Там добавили, что находятся в постоянном контакте с пострадавшими и продолжат оказывать помощь.

Ранее туристка рассказала об особенностях отдыха в Египте. Теперь, по ее словам, туроператоры возят россиян отдельно от украинцев и поляков.