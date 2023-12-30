Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте

Путешественники прибыли в Египет на самолете Boeing 777 в 10:26 по московскому времени и сели в транспортное средство, чтобы доехать до аэропорта.

В момент столкновения в автобусе находились дети. Никто из пассажиров не пострадал. По информации издания, сотрудники аэропорта запретили туристам снимать происшествие на камеру.

Ранее микроавтобус с российскими путешественниками попал в ДТП в Анталье. Два туристических автомобиля столкнулись ночью в районе Манавгат-Антальи. В аварии пострадали четыре россиянина, травмы также получили два водителя. Некоторые из туристов отказались от госпитализации.

За несколько дней до этого авария произошла в Ханском районе Приморского края. Автобус с российскими туристами, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет.