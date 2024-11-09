09 ноября 2024, 23:19

Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

Freepik
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Пассажирский автобус, в котором находились свыше 30 российских туристов, перевернулся в Рас-Сидре в Египте. В результате ДТП пострадал 41 человек, сообщил Cairo 24.

По данным издания, авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх - Каир в Рас-Судре на Южном Синае. В автобусе находились граждане России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Египта. Всех раненых доставили в местный госпиталь, их состояние уточняется.

Один из пассажиров рассказал изданию «Фонтанка» , что водитель автобуса заснул за рулем, в результате чего транспорт опрокинулся на правый бок. По его словам, среди пострадавших есть дети.

Ранее в турецкой провинции Невшехир перевернулся автобус с туристами, он следовал из Каппадокии в Анталью. Травмы получили 18 человек, в том числе девять россиян. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы.

Египет Туризм ДТП Автобусы Водители
09 ноября 2024, 23:01
«Американо-немецкий порнофильм». МИД РФ прокомментировал выходку Штайнмайера
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который накинулся с кулаками на писателя Марко Мартина. Свое мнение дипломат выразила в Telegram-канале.

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», - написала она.

По мнению Захаровой, если граждане Германии не очнутся, то их страна продолжит сниматься «в американо-немецком порнофильме категории „Б“ под названием „Голые на батуте“».

Штайнмайер ударил Мартина после обвинений в поддержке России из-за газопровода «Северный поток - 2». Разгневанного политика не смогли остановить даже очевидцы.

Ранее Захарова напомнила, что Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Мария Захарова Россия Писатели
09 ноября 2024, 21:45
Стало известно, кто получил титул «Мисс Земля»
Unsplash
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Модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса «Мисс Земля». Об этом сообщили на церемонии награждения, которую транслировали на YouTube-канале мероприятия.

В конкурсе участвовали представительницы 76 стран. В финал вышли четыре победительницы - по одной на каждую стихию, самым почетным из них считается «Мисс Земля».

Обладательницей этого титула стала 21-летняя Джессика Лейн. Это первая австралийка в истории конкурса красоты «Мисс Земля», которой удалось занять первое место. Девушка учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.

Титул «Мисс Вода» получила представительница США, исландка победила в номинации «Мисс Воздух», а перуанка - «Мисс Огонь».

Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка. В 2023 году она стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России».

Ранее уроженка Перми Влада Андрианова стала первой вице-миссис на конкурсе красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024. В финале состязания участвовали 14 конкурсанток из разных стран.

США Австралия Красота конкурсы
09 ноября 2024, 21:26
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с КНДР
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом сообщил ТАСС.

Россия КНДР Владимир Путин
09 ноября 2024, 19:44
Россиянина Стерлингова приговорили в США к 12 годам за отмывание денег
РИА «Новости»
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Создателя анонимайзера криптовалютных сделок Bitcoin Fog гражданина России и Швеции Романа Стерлингова суд Вашингтона приговорил к 12 годам тюрьмы по обвинению в легализации около 400 миллионов долларов через даркнет. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Разработанная Стерлинговым программа дробила биткоины по заказу клиентов и выводила их в наличные деньги. С 2011 по 2021 год сервис обработал более 1,2 миллиона виртуальных монет, заработанных хакерами, которые занимались кражами данных, торговали наркотиками и порнографией с участием детей.

Кроме тюремного заключения, суд обязал Стерлингова выплатить компенсацию на сумму 395,5 миллиона долларов, а также конфисковал его активы на 1,76 миллиона в американской валюте.

По данным агентства Bloomberg , россиянин изначально не признавал свою причастность к сервису Bitcoin Fog. Но в начале октября дал признательные показания и заявил, что сожалеет о вреде, который причинил.

В середине августа окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы. Его обвинили в торговле крадеными данными банковских карт. По данным обвинения, осужденный действовал с 2016 по 2021 год и успел продать данные более 300 кредиток и дебетовых карт на общую сумму более миллиона долларов.

США Суд Криптовалюты Тюрьмы Хакеры Деньги

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