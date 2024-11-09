Автобус с российскими туристами перевернулся в Египте

По данным издания, авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх - Каир в Рас-Судре на Южном Синае. В автобусе находились граждане России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Египта. Всех раненых доставили в местный госпиталь, их состояние уточняется.

Один из пассажиров рассказал изданию «Фонтанка» , что водитель автобуса заснул за рулем, в результате чего транспорт опрокинулся на правый бок. По его словам, среди пострадавших есть дети.

Ранее в турецкой провинции Невшехир перевернулся автобус с туристами, он следовал из Каппадокии в Анталью. Травмы получили 18 человек, в том числе девять россиян. После оказания первой помощи туристов отпустили из больницы.