Автобус с пассажирами врезался в опору здания на севере Италии
Электробус врезался в опору здания на севере Италии. В результате аварии пострадал водитель, 14 пассажиров получили легкие травмы. Об этом итальянские спасательные службы сообщили в социальной сети X (ранее Twitter).
«После 21:00 электробус городского транспорта после потери управления врезался в опору здания на другой стороне проезжей части. Водитель пострадал, у 14 пассажиров - ушибы», - указали спасательные службы.
Дорожный инцидент случился в Местре - материковом квартале Венеции. Попавший в ДТП автобус принадлежит компании La Linea. По данным газеты La Repubblica, водитель резко почувствовал сильное недомогание и потерял управление.
В первых числах октября в этом же районе пассажирский автобус рухнул с эстакады, в результате погибли более 20 человек. По факту ДТП прокуратура Венеции начала расследование в отношении трех человек, среди которых управляющий директор компании La Linea. Дело квалифицировали как убийство на дороге нескольких человек.