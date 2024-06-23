Автобус с пассажирами протаранил здание в Сиэтле

По данным ведомства, авария произошла на углу Пятой авеню и улицы Террас.

Самые серьезные травмы получил 54-летний мужчина. Врачи забрали его с места ДТП в критическом состоянии. Сейчас он находится в реанимации. Состояние еще 10 пассажиров медики оценили как стабильное. Детей среди пострадавших не было.

Власти города пообещали восстановить поврежденные фонари, которые сбил автобус. Причины и обстоятельства аварии устанавливают офис шерифа округа Кинг, а также департамент полиции Сиэтла.

Почти такая же авария произошла в Москве на Лухмановской улице. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах города, автобус врезался в мачту освещения и перевернулся. В столичном департаменте транспорта уточнили, что в аварию попал ехавший в парк электробус. Пассажиров в салоне не было.