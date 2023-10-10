Автобус с десятками украинцев попал в ДТП в Румынии

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Автобус попал в ДТП в районе румынского города Хыршова уезда Констанца. В момент аварии в салоне находились 82 украинца. Как сообщило агентство Mediafax , после ДТП автобус опрокинулся.

Точное количество раненых при ДТП не уточняется, отмечается только, что местные власти ввели в действие «красный план вмешательства». Такой план предназначен для особо серьезных происшествий со значительным количеством пострадавших.

К месту аварии оперативно прибыли пожарные, спасатели и медики. Пострадавшим пассажирам оказали медицинскую помощь.

В этом же уезде в августе другой автобус также попал в ДТП. Тогда в общественном транспорте также находились граждане Украины. Авария произошла в населенном пункте Нэводарь. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 40 украинцев, 15 из них пострадали. Шестерым раненым потребовалась госпитализация. Как тогда отмечали СМИ, автобус врезался в ограничитель высоты в тот момент, когда водитель пытался проехать под мостом.