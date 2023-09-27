Автобус с 50 детьми попал в ДТП в Израиле

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По предварительным данным, травмы получили подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценили как средней степени тяжести.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших. По данным местных СМИ, одного ребенка врачи ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Австралии автобус со школьницами врезался в грузовик, после чего вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП травмы получили 30 человек.

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