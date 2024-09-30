30 сентября 2024, 11:23

«Австрийская партия свободы» вышла в лидеры на выборах в парламент Австрии

Global Look Press
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Правая «Австрийская партия свободы» (АПС) побеждает на парламентских выборах. Предварительные результаты голосования опубликовали на сайте МВД страны.

АПС набрала 29,2% голосов, она может получить 58 мандатов. На втором месте оказалась «Австрийская народная партия» канцлера Карла Нехаммера - 26,5%.

Третье место заняла «Социал-демократическая партия» с 21%. Таким образом, АПС обошла правящую партию на выборах.

Явка избирателей составила 74,9%. Итоги с учетом голосов с открепительных бюллетеней должны подвести 3 октября.

Накануне Нехаммер признал поражение своей фракции на парламентских выборах. По его словам, это была гонка на выбывание. Выборы в Национальный совет Австрии состоялись 29 сентября.

Австрия Выборы
30 сентября 2024, 11:42
Британский заключенный рассказал подробности романа с замужней надзирательницей
Unsplash
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Бывший британский заключенный Тони Гуч, отбывавший наказание в тюрьме более девяти лет, рассказал о романе с надзирательницей. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Бывший арестант прокомментировал череду секс-скандалов с участием тюремных сотрудниц. Он признался, что в тюрьме Highpoint в графстве Суффолк у него была связь с замужней надзирательницей на 10 лет старше его. Заключенному тогда было 25 лет. По словам Гуча, они неоднократно занимались сексом в колонии.

Он отбывал наказание за кражи, взломы и нападения на людей. Сейчас мужчине 42 года. Он объяснил, что завязал с преступным миром еще 14 лет назад.

Ранее в центре секс-скандала оказался владелец музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди. Его обвинили в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Полиция провела обыске в доме исполнителя, его арестовали. Рэпер не признал вину и объявил голодовку. Суд отказался выпустить артиста под залог в 50 миллионов долларов.

Заключенные Великобритания Тюрьмы
30 сентября 2024, 08:34
Суд над Марин Ле Пен начался в Париже
Global Look Press
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В Париже начался судебный процесс над политиком Марин Ле Пен и членами ее партии «Национальное объединение». Фигурантов заподозрили в отмывании средств Европарламента, сообщило РИА «Новости».

Если суд признает Ле Пен виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в один миллион евро и лишение права избираться в органы власти в течение 5-10 лет.

В таком случае политик не сможет принять участие в выборах в 2027 году.

Слушания по делу Ле Пен продлятся до 27 ноября. Суд должен вынести решение в начале 2025 года.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после победы партии Ле Пен при голосовании в Европарламент.

В ходе первого тура партия главной соперницы Макрона стала лидером, по итогам второго тура политобъединение Ле Пен заняло третье место.

Париж Суд Франция Выборы Марин Ле Пен
29 сентября 2024, 23:47
Норвегия задумала отгородиться от России забором длиной почти 200 км
Unsplash
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Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель допустила строительство оснащенного датчиками забора на границе с Россией. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Правительство Норвегии, по ее словам, рассматривает несколько вариантов укрепления безопасности на границе с Россией на севере Арктики. Среди них усиление мониторинга, наращивание численности пограничников и возведение ограждений. На последний, по словам Мель, норвежцев вдохновили финны.

«Пограничное ограждение очень интересно не только потому, что оно может служить сдерживающим фактором, но и потому, что оно оснащено датчиками и технологиями, которые позволяют определять, приближаются ли люди к границе», - сказала она.

Протяженность границы Норвегии с Россией составляет 198 километров. Мель заявила, что ограждение может появиться как на участке границы, так и по всей длине. По информации агентства, на единственном официальном КПП «Стурскуг» за последние несколько лет произошли всего несколько попыток незаконного проникновения.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией в 2023 году из-за потока просителей убежища, прибывших из третьих стран. Из-за этого пострадал бизнес на востоке страны.

Международные отношения Норвегия Россия
29 сентября 2024, 23:36
Президент Латвии упал с велосипеда и сломал пальцы
Freepik
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич упал с велосипеда во время велопробега. В итоге он сломал запястье и пальцы на правой руке, сообщил портал Delfi.

Советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис заявил, что перелом не скажется на работе политика. Ринкевич сможет писать и подписывать документы.

Латвийский лидер обратился в больницу на следующий день после падения с велосипеда. Врачи диагностировали у него переломы и наложили гипс.

О произошедшем президент написал в X. Он отметил, что его велосезон пока закончился. Также Ринкевич поблагодарил медиков «за помощь не очень умному пациенту».

В 2022 году похожая ситуация произошла с президентом США Джо Байденом, но у него обошлось без травм.

Американский лидер упал с велосипеда после прогулки перед журналистами и собравшимися гражданами. Свое падение Байден объяснил это тем, что у него возникли сложности со снятием обуви с педалей.

Латвия Джо Байден

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