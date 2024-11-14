14 ноября 2024, 03:45

Австрийская OMV сообщила, что отсудила у «Газпром экспорта» €230 миллионов

РИА «Новости»
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Компания OMV из Австрии сообщила, что выиграла суд по спору с «Газпром экспортом», и теперь намерена взыскать с российского холдинга присужденные ей 230 миллионов евро. Речь идет о недопоставке газа по контракту в Германию, сообщили в пресс-службе австрийской компании.

Представители OMV допустили, что отношения по договору в рамках австрийского контракта с российской компанией ухудшатся.

«В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», - объяснили в пресс-службе.

Немецкая корпорация Uniper работала с «Газпром экспортом» и закупала голубое топливо по долгосрочным контрактам. В июне 2024 года немецкие энергетики разорвали соглашение - они получили на это разрешение суда.

Австрия Суд Санкции Россия Деньги Газпром
14 ноября 2024, 01:10
«Бывшая конгрессвумен». Трамп выбрал нового директора нацразведки
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить экс-конгрессвумен Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом сказано в распространенном заявлении политика, его процитировало РИА «Новости».

«Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», - сказал Трамп.

Габбард начала служить в ВС США после теракта 11 сентября. В 2022 году она приняла решение выйти из Демократической партии. В итоге экс-конгрессвумен стала независимым политиком.

Ранее Трамп заявил, что назначит на пост госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Он назвал его уважаемым лидером, готовым защищать нацию.

Также будущий американский лидер определился, кто станет главой Пентагона. На эту должность он номинировал телеведущего Пита Хегсета.

Разведка США Пентагон Флорида Дональд Трамп Новый год Демократическая партия США
13 ноября 2024, 20:12
Изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей
Pxhere
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На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной — 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.

Изумруд принадлежал принцу Садруддину Ага-хану, сыну Ага-хана III, имама общины исмаилитов-низаритов. Садруддин Ага-Хан считается прямым потомком пророка Мухаммеда.

В 1960 году он заказал для своей невесты Нины Шейлы Дайер великолепное украшение от Cartier, инкрустированное 37-каратным изумрудом и 20 редкими бриллиантами. Этот ювелирный шедевр, принадлежавший Дайер, продали на аукционе в 1969 году.

Его приобрела французская ювелирная компания Van Cleef & Arpels за 580 тысяч швейцарских франков (64 миллиона рублей). Несколько лет спустя драгоценный камень перешел к Гарри Уинстону, которого называют «королем бриллиантов». Он сделал из броши кулон. В ноябре 2024 года подарок Садруддина Ага-хана вновь появился на аукционе.

Ранее на торги выставили ожерелье, которое могло быть замешано в скандале со свержением экс-королевы Франции Марии-Антуанетты. Украшение георгианской эпохи состоит из 500 бриллиантов весом почти в 300 карат.

На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной - 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.

Аукционы
13 ноября 2024, 19:09
Исламские радикалы опубликовали обращение захваченного в Газе россиянина
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Радикальное движение «Исламский джихад»* обнародовало видеообращение россиянина Александра Труфанова, которого взяли в заложники в секторе Газа. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале организации.

На камеру мужчина сообщил о своем тяжелом положении, отсутствии еды, воды и электричества. Он предупредил о том, что его жизнь будет в опасности из-за бомбардировок.

Он призвал израильтян добиваться от правительства заключения соглашения, которое остановит боевые действия и освободит заложников.

«При боестолкновениях и бомбардировках немало [заложников] было убито», - сообщил россиянин.

Мужчина также добавил, что с началом операции израильской армии в Ливане дело о заложниках в Газе может быть окончательно забыто.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Израиль добился своих целей операции против ХАМАС. По его словам, пришло время завершить проект.

* Признано в РФ террористической организацией

Израиль Россия Ближний Восток
13 ноября 2024, 18:36
Путин обсудил координацию в ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили расширение связей двух государств в политической, торгово-экономической и гуманитарной области. Также Путин и Аль Сауд отметили высокий уровень дружественных отношений стран и эффективность принятых мер для баланса на мировом энергетическом рынке. Они указали на важность продолжения координации в ОПЕК.

Темой обсуждения также конфликт на Ближнем Востоке. По данным пресс-службы, позиция сторон по урегулированию палестино-израильского конфликта практически совпадает.

Страны ОПЕК приняли решение вести нефтедобычу в сокращенном режиме до конца года. Участники организации подтвердили свою готовность следовать сделке.

Кремль Саудовская Аравия Владимир Путин

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