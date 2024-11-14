Австрийская OMV сообщила, что отсудила у «Газпром экспорта» €230 миллионов

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Представители OMV допустили, что отношения по договору в рамках австрийского контракта с российской компанией ухудшатся.

«В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные потери от хеджирования, но они будут явно перевешены положительными эффектами от взысканных убытков», - объяснили в пресс-службе.

Немецкая корпорация Uniper работала с «Газпром экспортом» и закупала голубое топливо по долгосрочным контрактам. В июне 2024 года немецкие энергетики разорвали соглашение - они получили на это разрешение суда.