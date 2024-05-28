Австрийская OMV решила не отказываться от российского газа

«Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с „Газпромом“», - сказал Штерн.

Год назад руководитель компании говорил, что OMV продолжит закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Как сообщала газета Financial Times , организация намерена получать объемы топлива от «Газпрома» до тех пор, пока они будут его поставлять.

По последним данным, главным импортером российского газа в Евросоюзе стала Италия. В целом за месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро.