Австрия захотела полностью отказаться от российского газа

Теперь министру нужно получить одобрение партии действующего канцлера Карла Нехаммера - Австрийской народной партии (ÖVP), а также заручиться поддержкой большинства членов парламента республики.

Гевесслер уже направила в ÖVP письмо с законопроектом. Предложенные ею поправки позволят сократить импорт российских энергоносителей с 90% до нуля в период с 2027 по 2028 год.

В ЕС по-прежнему говорят о необходимости обеспечения энергетической независимости от России и отказе от ее ресурсов. Кроме того, в Бельгии призвали блок отказаться от российского ядерного топлива.