Австрия захотела полностью отказаться от российского газа
Глава Минэнерго Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект об отказе от российского газа. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung.
Теперь министру нужно получить одобрение партии действующего канцлера Карла Нехаммера - Австрийской народной партии (ÖVP), а также заручиться поддержкой большинства членов парламента республики.
Гевесслер уже направила в ÖVP письмо с законопроектом. Предложенные ею поправки позволят сократить импорт российских энергоносителей с 90% до нуля в период с 2027 по 2028 год.
В ЕС по-прежнему говорят о необходимости обеспечения энергетической независимости от России и отказе от ее ресурсов. Кроме того, в Бельгии призвали блок отказаться от российского ядерного топлива.