13 апреля 2024, 12:42

Австрия захотела полностью отказаться от российского газа

РИА «Новости»
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Глава Минэнерго Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект об отказе от российского газа. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung.

Теперь министру нужно получить одобрение партии действующего канцлера Карла Нехаммера - Австрийской народной партии (ÖVP), а также заручиться поддержкой большинства членов парламента республики.

Гевесслер уже направила в ÖVP письмо с законопроектом. Предложенные ею поправки позволят сократить импорт российских энергоносителей с 90% до нуля в период с 2027 по 2028 год.

В ЕС по-прежнему говорят о необходимости обеспечения энергетической независимости от России и отказе от ее ресурсов. Кроме того, в Бельгии призвали блок отказаться от российского ядерного топлива.

Австрия Газ Россия
13 апреля 2024, 13:46
Токаев отменил международный форум «Астана» из-за паводков
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» в 2024 году в связи с необходимостью экономии средств и масштабными наводнениями в стране. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В связи с беспрецедентным наводнением на территории Казахстана, а также необходимостью экономии финансовых средств для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума „Астана“ 13–14 июня 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Аппарат президента выразил надежду, что все уже приглашенные отнесутся с пониманием к такому решению. В 2025 году форум вновь возобновит свою работу.

В начале апреля в Казахстане объявили режим ЧС из-за мощных весенних паводков. Токаев называл их крупнейшим стихийным бедствием в стране за 80 лет.

Казахстан Наводнения Касым-Жомарт Токаев
13 апреля 2024, 13:39
Число жертв нападения на ТЦ Сиднея выросло до шести
Global Look Press
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Жертвами нападения неизвестного в торговом центре Сиднея стали уже шесть человек, сообщила газета Sydney Morning Herald. Пострадавшими числятся семеро.

«Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице», - отметили журналисты.

По данным издания, в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея находятся семь пострадавших. Среди них есть ребенок.

Торговый центр Westfield Bondi Junction, сообщал телеканал ABC , эвакуировали после того, как неизвестный напал на посетителей ТЦ и нанес нескольким из них ножевые ранения. Очевидцы уверяли, что слышали в здании выстрелы.

Австралийская полиция сообщила, что нападавшего ликвидировали. Им был 40-летний мужчина. Правоохранители не исключили, что нападение стало актом терроризма.

РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Австралии заявило, что данных о россиянах, которые могли пострадать в результате атаки неизвестного, нет.

Австралия Полиция
13 апреля 2024, 11:18
Запрет США на торговлю металлами из России сочли политизированным
РИА «Новости»
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Введенный в США запрет на торговлю никелем, медью и алюминием из России является полностью политизированным решением. Об этом РИА «Новости» заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Очередной жесткий запрет за торговлю алюминием, медью и никелем из России является политизированным и неоправданным шагом. Этот поступок - даже не выстрел в ногу, а просто пальба без разбора, - сказал он.

Дипломат предположил, что США надеются на стабильные цены на эти металлы внутри самой страны.

«Американская администрация с легкостью вносит дисбалансы в работу международных рынков и подключает сателлитов к режиму ограничений. США малюют нелегитимные шаги как намерение показать лидерство в сдерживании России, а также попытку помешать проведению специальной операции на Украине», - добавил Антонов.

Минфин США в пятницу объявил о запрете на ввоз в страну меди, алюминия и никеля российского происхождения. При этом ограничение не затрагивает металлы, которые произвели до 13 апреля.

США Санкции Россия Металлы
13 апреля 2024, 10:33
Бывшего американского посла приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
Unsplash
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Суд в США вынес приговор бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Роче. Он проведет 15 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал CNN.

В декабре 2023 года Роче предъявили обвинения. По данным генпрокурора США, дипломат более 40 лет собирал сведения для кубинских властей.

В марте 2024 года 73-летний Роча согласился признал вину в шпионаже. Он рассказал федеральному судьбе, что был тайным агентом и работал на иностранное правительство.

Весной прошлого года ФСБ задержала американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Он работал на территории России, собирая сведения в пользу США.

Гершковича отправили под арест до 30 июня. Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет «наказание» за арест журналиста.

США Суд Боливия

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