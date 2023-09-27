Австрия выступила за участие России в министерских встречах ОБСЕ

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Шалленберг обратил внимание, что уже говорил об этом на министерской встрече в Польше. В ОБСЕ входят 57 стран, подчеркнул глава МИД Австрии.

«И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России», - указал он.

Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Запад использовал площадку ОБСЕ, чтобы создавать ложную информацию о России и «штамповать» откровенные фейки.

«Россия в ОБСЕ для них - как „кость в горле“», - добавил дипломат.

Именно из-за этого, по его мнению, западные страны начали активно пытаться исключить Россию из организации.

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