Австрия призвала граждан покинуть Иран

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Суд в США вынес приговор бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Роче. Он проведет 15 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал CNN.

В декабре 2023 года Роче предъявили обвинения. По данным генпрокурора США, дипломат более 40 лет собирал сведения для кубинских властей.

В марте 2024 года 73-летний Роча согласился признал вину в шпионаже. Он рассказал федеральному судьбе, что был тайным агентом и работал на иностранное правительство.

Весной прошлого года ФСБ задержала американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Он работал на территории России, собирая сведения в пользу США.

Гершковича отправили под арест до 30 июня. Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет «наказание» за арест журналиста.