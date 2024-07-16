Австрия отказалась от бойкота председательства Венгрии в ЕС

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Он подчеркнул, что считает идею бойкота заседаний из-за поведения главы правительства Венгрии Виктора Орбана несостоятельной.

«Мы должны противостоять Виктору Орбану с его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство в совете. Министры продолжат принимать участие в советах и ​​собраниях», - написал Нехаммер.

По данным газеты Politico, министры иностранных дел стран Евросоюза отказались от поездки в Будапешт для проведения заседания. Вместо этого они намерены встретится с главой дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем.

Еврокомиссия нарушила давнюю традицию с посещением столицы страны, председательствующей в совете, а также потребовала от комиссаров отказаться от встречи с членами венгерского правительства.

Причиной стало массовое недовольство визитами Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Свои поездки политик не стал согласовывать с другими лидерами Евросоюза.

С требованием лишить Орбана права голоса выступили депутаты Европарламента. Эту инициативу поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент Европарламента Роберта Метсоле.