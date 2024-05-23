23 мая 2024, 06:51

Австрия останется без газа из России из-за решения суда

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Австрийская нефтегазовая компания OMV оповестила трейдеров о проблемах с переводами на счета «Газпрома» из-за решений европейских судов. Она предупредила о риске приостановки поставок газа из России.

Поздно вечером 21 мая OMV AG выпустила срочное рыночное сообщение, сообщило агентство Bloomberg. Компания оповестила трейдеров о том, что европейские суды могут приостановить ее платежи в адрес «Газпрома» из-за решения иностранного суда, полученного некой крупной энергетической компанией.

«Вероятно, что „Газпром экспорт“ прекратит поставки газа», - заявила компания.

Российское топливо занимало львиную долю газовых закупок Австрии. За последние семь месяцев «Газпром» поставил более 80% топлива в общем объеме импорта.

Долгосрочный контракт рассчитан до 2040 года.

Глава OMV AG Альфред Штерн заявил в 2023 году, что продолжит сотрудничать с «Газпромом» и закупать российский газ. По его словам, это не противоречило европейскому законодательству.

Австрия Экспорт Газ Санкции Газпром
23 мая 2024, 07:35
Запад потребовал от Грузии открыть второй фронт против России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С 2022 года Запад проявляет интерес к открытию в Грузии «второго фронта». Закон об иноагентах стал лишь поводом для требований.

Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, с начала 2022 года был заметен особый интерес по вопросу открытия «второго фронта». Это помогло бы ослабить позиции России. Но уничтожило бы саму Грузию, сообщил «Интерфакс».

Политик заверил, что в мире существует некая «глобальная партия войны». И ее не волнует судьба Грузии. Интерес заключается только в ослаблении позиций России.

«Такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране члену НАТО, ни у кого нет. <…> Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть „второй фронт“», - подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что Евросоюз и Соединенные Штаты необходима деолигархизация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии жестокой и безумной. Однако по-другому они работать не умеют, подчеркнула она.

Грузия США Турция Запад
23 мая 2024, 05:24
Байден решил найти специалиста по мемам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден ищет специалиста по мемам. Такую вакансию открыл штаб политика по переизбранию.

«Контент менеджер и менеджер по мемам», - сказано в заголовке вакансии на платформе Daybook.

Специалист должен будет искать и развивать возможности по сотрудничеству, в том числе с медиа, подкастерами и страницами мемов в соцсетях. Также от него ожидают инновационных идей.

Кандидат должен обладать опытом работы в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет. Кроме того, для работы ему необходимо понимать цифровой ландшафт и тренды соцсетей.

Действующий президент США и сам часто становится героем мемов. В декабре 2023 года его оговорка на церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру вызвала волну шуток в интернете.

В апреле Илон Маск посмеялся над мемом, где Байден представлен в образе Морфеуса из «Матрицы».

США Интернет Соцсети Джо Байден Мемы
23 мая 2024, 05:03
В Израиле опубликовали видео с издевательствами боевиков ХАМАС над заложницами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Израиле показали кадры похищения боевиками ХАМАС израильских девушек с военной базы в поселке Нахаль Оз во время нападения 7 октября. Видео опубликовала израильская организация «Форум семей заложников».

По данным РИА «Новости» , видео смонтировали из материала с нательных камер боевиков ХАМАС. При этом авторы ролика убрали из него наиболее страшные и тяжелые кадры. На видео боевики ХАМАС издеваются над избитыми и замученными заложницами.

Во время атаки 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили 15 девушек-наблюдателей на военной базе в Нахаль Оз. Семерых израильтянок радикалы увезли в сектор Газа. Израильской армии удалось освободить одну из заложниц, другая похищенная девушка погибла. В плену у ХАМАС остаются пять девушек. Их судьба неизвестна.

На прошлой неделе израильская армия обнаружили в секторе Газа останки троих заложников ХАМАС. Среди них было тело студентки Шани Лук.

Израиль Видео Боевики Конфликт Израиля и Палестины Палестина
23 мая 2024, 02:36
Хулиганство, грабежи и насилие. ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских солдат в Берлине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американские военные в Берлине в 1945 году совершали насильственные преступления против немцев. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», - привел ТАСС докладную записку генерал-майора Алексея Сиднева.

В частности, он доложил, что американские солдаты выстрелили из пистолетов в двух немцев, возвращавшихся домой с работы. В другой записке рассказывалось о том, как около 50 вооруженных американских военных ворвались в один из берлинских ресторанов и отобрали у посетителей деньги и остальные ценности.

В архивных документах приводятся и другие случаи, когда американцы избивали и грабили местных жителей, а также насиловали женщин.

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях литовских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Преступления ФСБ История

Новости по теме